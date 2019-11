Nuova Land Rover Defender: svelati i quattro nuovi ambassador italiani

Quattro personaggi capaci di rispecchiare le altrettante personalità che caratterizzano quest’auto iconica ed avventuriera.

Dopo essere stata ammirata per la prima volta da vicino sotto i riflettori del Salone di Francoforte 2019, la nuova e attesissima generazione della Land Rover Defender è sbarcata in Italia, per l’esattezza presso la Jaguar-Land Rover Training Academy per un’anteprima “nostrana” dove è stato possibile osservare da vicino la versione 110 First Edition.

Questa nuova generazione ha l’arduo compito di raccogliere una eredità molto difficile, ovvero quella di un modello iconico disegnato oltre settant’anni fa e che adesso viene reinventato in modo sapiente, con l’obiettivo di restare fedele al proprio spirito originario che ha fatto del Defender la vettura ideale per chi ama l’avventura, la scoperta, i valori della comunità, della solidarietà e per chi vuole fare la differenza.

Nel corso di questo particolare incontro bolognese, abbiamo avuto anche l’opportunità di discutere di questo nuovo modello con il presidente di Jaguar Land Rover Italia, Daniele Maver. Ricordiamo che la nuova Defender 110 risulta già ordinabile dallo scorso 10 settembre nella versione 5+2 con 4 Accessory Pack distinti (Explorer, Adventure, Country e Urban). La vettura raggruppa selezionati kit in grado di rispecchiare i diversi stili della Defender, ovvero per la vita in campagna, per quella cittadina, ma anche per l’avventura outdoor e l’esplorazione.

Per questo motivo sono stati scelti quattro brand ambassador italiani della Defender, capaci di interpretare le quattro diverse “anime” dell’auto: Danilo Callegari (Explorer), Franck Reporter (Adventure), Filippo Bassoli (Urban) e Gerardo Cavaliere (Country).

Danilo Callegari, avventuriero estremo e già Ambassador Land Rover dal 2018, entra di diritto nel Team Defender, per esprimere i valori dello spirito pioneristico e di esplorazione intrinseci nel DNA del brand. Danilo, il cui motto è: “I limiti sono solo nella nostra mente” rispecchia perfettamente l’anima “Explorer” della nuova Defender, del suo spirito libero e estremo, da sempre e per sempre: “Above & Beyond”.

Francesco Salvaggio, fotografo d’avventura, noto come FranckReporter, in compagnia della sua macchina fotografica, ha girato il mondo alla scoperta di una natura nascosta, inesplorata, di situazioni particolari e ricercato l’essenza delle persone che ha incontrato: un viaggio emozionante che gli ha consentito di cogliere attimi di eternità e di cristallizzarli attraverso i suoi scatti. Raccontandosi, Francesco dice che la sua casa è una valigia e il suo paese è il mondo.

Ad intrepretare l’anima più contemporanea e “Urban” di Defender è Filippo Bassoli, pioniere del web, giramondo per lavoro e per piacere, Global Marketing Director e socio fondatore di Deus Ex Machina. Filippo, tra i suoi tanti interessi, coltiva da sempre la passione per i motori. Milanese di nascita, vive con entusiasmo il fermento che negli ultimi anni anima la sua città, luogo in cui ogni nuova avventura sembra possibile. Per Filippo, è sempre stata proprio la passione, che lui considera un privilegio, ad ispirare le sue scelte lavorative e di vita.

Per non dimenticare l’anima “Country” di un’auto da sempre status symbol del perfetto gentleman di campagna, Gerardo Cavaliere, designer di moda e fondatore nel 2013 di Sartoria Giuliva –sartoria tradizionale da uomo – fonda nel 2017, insieme alla moglie Margherita, Giuliva Heritage Collection, un brand che ridefinisce le regole di un nuovo concetto di stile che si ispira all’amore per il bello nel segno dell’artigianalità, dell’autenticità, della cura estrema dei dettagli e dei materiali e della genuinità della vita all’aria aperta.

I quattro ambassador italiani, protagonisti del Team Defender, in attesa di poter salire a bordo della vettura, saranno coinvolti in progetti attraverso cui poter esprimere la loro connessione con le diverse anime della vettura da loro interpretate. Le prime consegne nelle concessionarie della nuova Land Rover Defender sono previste entro aprile 2020.

Nuova Land Rover Defender, i quattro nuovi ambassador Vedi tutte le immagini +5