Alfa Action Days: nuove promozioni per Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Giulietta

Fino al 31 novembre i clienti Alfa Romeo potranno approfittare delle promozioni Noleggio Chiari e Alfa Free 50/50.

Il mese di novembre si prospetta come uno dei migliori periodi per mettersi al volante di una nuova Alfa Romeo, infatti fino al 30 di questo mese continuano le promozioni commerciali degli “Alfa Action Days”, tra cui spicca l’offerta che prevede un canone da 299 euro al mese valido per le tre soluzioni proposte tra noleggio, leasing e finanziamento.

Noleggio chiaro

“Noleggio Chiaro” si conferma come il prodotto di punta tra le offerte di Leasys, l’azienda di FCA Bank Group specializzata nelle soluzioni di mobilità. Questa promozione commerciale punta ad offrire al cliente flessibilità, semplicità e trasparenza, perché permette anche di conoscere il prezzo dell’eventuale acquisto del veicolo alla fine del contratto di noleggio.

Come se non bastasse, il cliente può usufruire fino a 4.000 euro di vantaggi per avere un modello della Casa del Biscione equipaggiato con un allestimento superiore, come ad esempio da Sport-Tech a Executive o da Executive a B-Tech. Queste speciali promozioni sono dedicate a tutti quei clienti interessati ad entrare in possesso dei modelli Giulia, Stelvio e Giulietta.

Alfa Free 50/50″ by FCA Bank

Chi desidera entrare a far parte nel mondo sportivo dei modelli targati Alfa Romeo può intraprendere una strada semplice e conveniente battezzata “Alfa Free 50/50” by FCA Bank. Ad esempio, sfruttando la nuova proposta “Alfa Free 50/50”, risulta possibile entrare in possesso di una fiammante Alfa Romeo Giulietta versando un anticipo che può partire da 9.900 euro, abbinato a zero rate e zero interessi, per un periodo di due anni. Al termine dei due anni, il cliente potrà decidere in tutta tranquillità se tenere la vettura, cambiarla con un modello nuovo o semplicemente restituirla. Come se non bastasse, l’Alfa Romeo Giulietta risulterà equipaggiata con il tecnologico cambio automatico TCT, offerto allo stesso prezzo del cambio manuale.

Questa nuova promozione si presenta quindi come la maniera più semplice e veloce per sfruttare su strada le vetture firmate Alfa Romeo. L’intera gamma della Casa del Viscione – composta da Giulia, Stelvio e Giulietta – potrà essere ammirata dal vivo nel corso degli speciali Porte Aperte organizzati in tutti gli showroom Alfa nel fine settimana del 23/24 novembre. Sarà anche possibile discutere con un personale esperto per conoscere tutti i dettagli delle offerte “Noleggio Chiaro” e “Alfa Free 50/50”, precedentemente elencate.

Alfa Romeo: allestimento B-Tech per Giulia, Stelvio e Giulietta Vedi tutte le immagini +12