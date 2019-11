Rolls-Royce Cullinan Black Badge: SUV da 600 CV

Rolls-Royce Cullinan Black Badge è la massima espressione della sportività da parte della Casa britannica. Un SUV dalle prestazioni elevate.

Rolls-Royce ha lanciato alcuni anni fa la sigla Black Badge, per contraddistinguere le sue speciali vetture ad altissime prestazioni. Così dapprima si sono potute fregiare di questa etichetta le varie Wraith, Ghost e Dawn, adesso però è arrivato il tempo del SUV Cullinan. Il colore nero è l’elemento caratterizzante questa vettura, capace di conferirle una personalità spiccata. Ma non è una semplice tinta nera, perché per averla sono stati necessari ben dieci strati di colore.

Massima cura dei dettagli

Quindi il Black è un elemento trainante su questa vettura, lo troviamo su quasi tutta la sua superficie esterna e si sposa alla perfezione coi cerchi in lega da 22 pollici, con la possente griglia e con gli scarichi aggressivi. Per la prima volta su un modello di Rolls-Royce, il celebre Spirit of Ecstasy (il simbolo della Casa) ha il basamento colorato di nero, mentre è una prima volta anche per le pinze dei freni rosse. Anche all’interno è stata usata una cura massima dei dettagli, tanto che la plancia è composta da rivestimenti in fibra di carbonio ad effetto tridimensionale ottenuti tramite del materiale composito che viene ricoperto da sei strati di lacca prima di essere lasciato a riposare per 72 ore e, successivamente, lucidato a mano. Questa complessa operazione dura ben 21 giorni. Immancabile lo Starlight Headliner, il cielo stellato composto da 1.344 punti luminosi che ricreano qualsiasi costellazione. Questa versione ha 8 punti luminosi in più sopra i sedili anteriori che si illuminano in modo casuale. Ogni fortunato cliente può scegliere quale colore interno abbinare al nero, ma per la Cullinan Black Badge è stato realizzato lo specifico giallo Forge.

Motore da 600 CV

Rolls-Royce Cullinan non è solamente un concentrato di classe e di artigianalità, ma è una vettura votata alle alte prestazioni, grazie ad un motore benzina biturbo V12 da 6.75 litri da 600 CV e 900 Nm di coppia. Sono ben 29 CV e 50 Nm in più rispetto alla Cullinan attualmente in vendita. Il cambio automatico è a 8 marce ed è stato tarato per essere più sportivo, lo stesso vale per l’assetto irrigidito, il pedale del freno più corposo e per le ruote posteriori sterzanti.

