Fiat e Lancia, al via l’iniziativa Manovra Perfetta

La nuova promozione commerciale di FCA prevede uno sconto pari all’importo dell’IVA sui nuovi modelli Fiat e Lancia.

Dopo l’annuncio della fusione tra il Gruppo FCA e il Gruppo PSA, Fiat-Chrysler si lancia all’attacco del mercato italiano con una nuova ed “succulente” promozione commerciale dedicata ai modelli appartenenti ai brand Fiat e Lancia. Battezzata con l’evocativa frase “Manovra Perfetta”, questa inedita iniziativa punta a conquistare la possibile clientela con una formula tanto semplice, quanto conveniente, ovvero quello di offrire uno sconto pari al valore dell’IVA (che in Italia ha raggiunto il 22%) sull’eventuale acquisto di una vettura nuova e da immatricolare appartenente a uno dei due marchi torinesi.

L’offerta promozionale “Manovra Perfetta” sarà valida per tutto il mese di novembre: per fare un esempio, usufruendo della campagna sarà possibile mettersi al volante di una Fiat Panda nuova fiammante ad un prezzo di soli 7.800 euro, comprensivo di finanziamento Anticipo Zero di FCA Bank. Chi desidera un modello ancora più spazioso e versatile può optare per una Fiat Tipo o una Fiat 500L che con lo sconto risultano rispettivamente proposte a 12.700 euro e 13.700 euro.

La promozione “Manovra Perfetta” risulta valida anche su tutte le versioni dell’apprezzatissima Lancia Ypsilon che nonostante la sua lunga carriera continua a registrare record di vendite in tutta Italia. Sfruttando l’offerta, una Lancia Ypsilon Elefantino Blu viene offerta a soli 8.900 euro, sempre con finanziamento Anticipo Zero di FCA Bank.

Chi desidera conoscere meglio l’offerta e toccare con mano tutti i veicoli Fiat e Lancia oggetti di sconto, potrà recarsi nelle concessionarie ufficiali dei due marchi italiani nei weekend 9/10, 16/17 e 23/24 novembre, periodo in cui verranno organizzati degli speciali Porte Aperte.

Ricordiamo infine che l’iniziativa “Manovra Perfetta” è stata supportata da una campagna di lancio dedicata a tutti i media nazionali, come ad esempio TV, stampa e radio. Lo spot promozionale ha come protagonista Fabio Rovazzi, celebre testimonial che in questa occasione veste i panni di un presentatore di un talk show impegnato a discutere – con scarso successo – con i suoi ospiti, all’interno di uno studio televisivo. Al termine del dibattito, Rovazzi finalmente prende in mano la situazione annunciando la “Manovra Perfetta” di Fiat e Lancia. Ricordiamo che la regia di questa divertente campagna di comunicazione, realizzata da FAB, porta la firma del mitico Maccio Capatonda.

