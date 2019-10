WRC: a Tanak il rally del Galles 2019

Il pilota Toyota vede il mondiale più vicino e batte Neuville con Ogier a completare il podio.

Il rally del Galles è stata l’ennesima prova di forza di Tanak ormai arrivato ad un grado tale di affiatamento con la sua Yaris WRC da essere considerato il principale candidato al mondiale piloti. Infatti, ormai in classifica vola al punto che già in Catalogna potrebbe arrivare l’alloro iridato nel rally previsto a fine mese.

Tanak si avvia al vittoria del titolo mondiale

Intanto in Galles è riuscito a rispondere, colpo su colpo, agli attacchi di Neuville, un cliente tosto per tutti quando è in giornata, ma non abbastanza per Tanak, che è riuscito a portarsi a casa anche la Power Stage aggiungendo 5 punti a quelli della vittoria maturata anche davanti ad Ogier che è giunto terzo per completare un podio decisamente interessante.

Comunque, il campione del mondo in carica sta acquisendo, gara dopo gara, la consapevolezza che la Toyota è l’auto da battere, e adesso che anche Meeke è riuscito a cogliere un buon risultato con il quarto posto, il mondiale costruttori è ancora in ballo con la Hyundai che è ancora in testa a quota 340 punti, ma dietro c’è la Casa delle Tre Ellissi a soli 8 punti di svantaggio che segue in scia.

Rovampera trionfa nel WRC 2 e Solberg saluta i rally

In questo weekend c’è stata l’ennesima conferma che il predestinato Kalle Rovampera non è più una scommessa, ma rappresenta il futuro di questo sport motoristico. Infatti, ha conquistato il titolo piloti nella categoria WRC2 Pro con la Skoda Fabia R5 della Skoda Motorsport ed è maturo per correre in WRC.

Da segnalare anche la vittoria nella WRC 2 dei privati di Petter Solberg al volante della Volkswagen Polo R5 alla sua ultima gara, che chiude una carriera straordinaria dopo la quale lascia il testimone al figlio Oliver che si sta dimostrando all’altezza della situazione nel WRC 2.

