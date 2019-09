Clio Cup Italia 2019: appuntamento a Vallelunga

Riflettori puntati, questo weekend, sul quinto capitolo di stagione: ci saremo anche noi di Motori.it. Storia e successi di oltre 50 anni di Trofei promozionali Renault.

Cosa suggeriscono, all’appassionato, nomi quali “Baronio”, Mauro Baldi, Massimo Nardelli, Massimo Ercolani; o ancora Marco Brand, “Pibo”, Salvatore Pirro, Mauro Gagliardini, Luca Drudi, Massimiliano Cirò, Massimiliano Pedalà, Cristian Ricciarini, Ronnie Marchetti, Simone Di Luca? Sono, in ordine sparso e soltanto per citarne alcuni, le identità dei vincitori dei Trofei monomarca italiani Renault in pista: una tradizione che si rinnova stagione dopo stagione da oltre quarant’anni, ha interessato tre generazioni di piloti, e puntualmente si presenta, ogni anno, sempre nuova e sempre fedele a se stessa. Come dire: cambiano le vetture, si evolvono i regolamenti, tuttavia lo spirito-base (offrire la possibilità di cimentarsi in gara a chiunque abbia passione per il motorsport) si mantiene invariato. Che questo si concretizzi con le storiche Renault R5 TS degli esordi o le successive R5 Alpine ed R5 Alpine Turbo, R5 GT Turbo e Clio nelle sue molteplici evoluzioni, poco cambia. L’aspetto umano, nei Trofei “promozionali” (laddove con questo termine non intendiamo assolutamente riferirci ad indicazioni di strategie di mercato: in questa sede vogliamo affrontare l’argomento sulla spinta della più pura passione, lasciando… fuori dai box i progetti commerciali) è preponderante. Ed il significativo gradimento che essi suscitano fra gli “enthusiast” del volante nasce da poche regole, semplici e chiare: vetture uguali per tutti, identico l’allestimento (fornito dalla Casa madre sotto forma di “kit” forniti a prezzo fisso), vietate le elaborazioni, concesse le preparazioni (ovvero la messa a punto degli organi meccanici) finalizzate all’ottimizzazione delle prestazioni dei veicoli; e medesimo tipo di pneumatici per tutti gli iscritti. Il resto, deve mettercelo… l’interessato. Vale a dire: mani e piede. Che, poi, è quel che conta per scoprire chi è veramente bravo nell’arte della guida sportiva agonistica.

Il prossimo weekend si va a Vallelunga

La stagione 2019 della Clio Cup Italia, iniziata lo scorso 14 aprile al Mugello e proseguita, nell’ordine, a Imola (dove si è corso il 26 maggio), Monza (che ha avuto luogo il 16 giugno) e Misano (14 luglio) si prepara a tornare, dopo la pausa estiva ed in vista del rush finale (Imola, il prossimo 13 ottobre) all’Autodromo di Vallelunga “Piero Taruffi”, con il quinto appuntamento stagionale. In lizza ci sarà anche il responsabile editoriale di Motori.it, Gaetano Cesarano.

Questo il programma del weekend capitolino con la Clio Cup Italia.

Venerdì 20 settembre : verifiche sportive e verifiche tecniche (dalle 15 alle 18,30).

: verifiche sportive e verifiche tecniche (dalle 15 alle 18,30). Sabato 21 settembre : Verifiche sportive e verifiche tecniche (8,30-10); prima sessione di prove libere (dalle 8,30 alle 9); briefing (9,30); seconda sessione di prove libere (dalle 11,05 alle 11,35); “Promotional Laps” (dalle 12,30 alle 13,30); prove ufficiali di qualificazione (dalle 14,25 alle 15,10).

: Verifiche sportive e verifiche tecniche (8,30-10); prima sessione di prove libere (dalle 8,30 alle 9); briefing (9,30); seconda sessione di prove libere (dalle 11,05 alle 11,35); “Promotional Laps” (dalle 12,30 alle 13,30); prove ufficiali di qualificazione (dalle 14,25 alle 15,10). Domenica 22 settembre: Gara 1 (25 minuti, con partenza alle 9); “Promotional Laps” (dalle 13,10 alle 14,10); Gara 2 (25 minuti: il via verrà dato alle 17,15).

Ricordiamo i punteggi assegnati ad ogni gara: al vincitore vanno 25 punti; al secondo classificato 18 punti; al terzo vengono assegnati 15 punti. Dal quarto al decimo posto vanno, nell’ordine, 12, 10, 8, 6, 4, 2 punti ed 1 punto.

La situazione in campionato: Jelmini su tutti

Dopo le prime quattro “tappe”, la classifica provvisoria della Clio Cup Italia 2019 vede al comando Felice Jelmini. Il ventiquattrenne gallaratese portacolori Composit Motorsport, che aveva esordito nel 2016 nella RS Cup, aveva conquistato il titolo nella classifica Rookie alla Clio Cup Italia 2017 ed è stato vicecampione nel 2018, si presenta a Vallelunga in possesso di un carnet stagionale ben fornito: sette vittorie (in Gara 2 al Mugello, in Gara 1 a Imola, in Gara 1 e Gara 2 a Monza, in Gara 1 e Gara 2 a Misano) , un secondo posto (in Gara 1 al Mugello) ed un terzo posto (in Gara 2 a Imola), per un totale di 183 punti. A quota 120 punti troviamo l’immediato inseguitore, Matteo Poloni (EsseCorse), con all’attivo cinque secondi posti (Mugello-Gara 2, Imola-Gara 2, Monza-Gara 1 e Gara 2, Misano-Gara 2. Terza posizione, attualmente, per Filippo Distrutti (Nextone Motorsport) che si presenta a Vallelunga a quota 84 punti, frutto di una vittoria (Imola-Gara 2), un secondo posto (Imila-Gara 1), un terzo posto (Mugello-Gara 2), un quarto (Mugello-Gara 1), un sesto (Monza-Gara 2) ed un settimo posto (Monza-Gara 1). Seguono, nell’ordine, Fabrizio Ongaretto (Composit Motorsport, 74 punti), “Due” (Oregon Team, 73 punti), Fulvio Ferri (Faro Racing, 61 punti), Massimiliano Danetti (MC Motortecnica, 52 punti), Lorenzo Vallarino (MC Motortecnica, 39 punti), Andrea Mosca (Faro Racing, 37 punti), Giacomo Trebbi (Explorer Motorsport, 33 punti), Ercole Cipolla (Sirio Motorsport, 25 punti), Francesca Raffaele (Oregon Team, 12 punti), Paolo Felisa (Composit Motorsport, 7 punti), Andrea Ricca (Faro Racing, 4 punti), Luigi Luzio (Faro Racing, 2 punti) e “Saetta McQueen” (MC Motortecnica, 2 punti).

Renault Clio Cup 2019: la tecnica

La vettura schierata nel Trofeo monomarca Renault 2019 è Clio RS, equipaggiata con l’unità motrice 1.6 turbo a quattro cilindri e distribuzione a 16 valvole, abbinata ad un cambio sequenziale Sadev a sei rapporti con levette al volante, che eroga una potenza di 220 CV. Il peso “a secco” è 1.080 kg. La vettura, in configurazione-gara, viene provvista di serbatoio di sicurezza FT3; gli pneumatici, forniti da Michelin nei tipi Slick S9M e Rain P2G, sono da 20x61x17. Il costo di ciascuna Renault Clio RS pronta corse è di 49.750 euro (IVA esclusa).

Trofei Renault: oltre mezzo secolo di storia

Praticità, versatilità, simpatia e dinamismo: queste le “voci” alla base di una storia che prosegue ininterrotta da più di quarant’anni. In Italia, però. E sì, perché sebbene nel nostro Paese la storia agonistica “monomodello” per la Marque à Losange sia iniziata nel 1975, con la disputa della prima Coppa Renault 5 Elf animata dalla “storica” R5 TS (motore 1.289 cc ad aste e bilancieri, potenza “di serie” 64 CV, 151 km/h di velocità massima), il cui primo vincitore fu “Baronio” – al secolo Aldo Cerruti, espertissimo gentleman driver che ha attraversato praticamente quattro decenni di competizioni, in tutte le discipline sportive a ruote coperte e scoperte -, oltralpe la tradizione dei monomarca Renault è ancora più vasta. Tutto prese il via nel 1966, con il debutto della Coupe de France Gordini, primo autentico campionato monomarca della storia. Protagonista, per le prime cinque stagioni (dal 1966 al 1970) fu la leggendaria R8 Gordini nella versione 1.3: un modello presente da oltre mezzo secolo nell’empireo del motorsport per avere permesso a nugoli di appassionati di poter cimentarsi nelle competizioni. Vincitore della prima “Coupe” fu Robert Mieusset, che negli anni successivi si sarebbe laureato cinque volte campione nazionale della Montagna. Esaurita l’”epoca R8”, il Trofeo venne riservato alla R12 Gordini, dal 1971 al 1974. Nel 1975, il testimone passò a Renault 5 TS, e la formula promozionale della Marque à Losange “sbarcò” in Italia dove conobbe immediato successo. La fase “Renault 5” conobbe numerose evoluzioni: con la R5 Alpine, fino al 1981; con la R5 Alpine Turbo, dal 1982 al 1984; con la R5 GT Turbo, dal 1985 al 1990. Nel 1991 ebbe inizio l’”epopea Clio” che, dalla 1.8 16V degli esordi, ha attraversato ben cinque generazioni di modello per giungere alla attuale Renault Clio RS da 220 CV.

Monomarca Renault: motorsport democratico

I motivi del gradimento sono quelli che abbiamo accennato: un modo di affrontare le competizioni relativamente economico e, nello stesso tempo, tecnicamente valido dal punto di vista agonistico e addestrativo. Si permette, infatti, alle “giovani leve” di muovere i primi passi nel motorsport in un modo omogeneo, e di apprenderne “presto e bene” le regole del gioco. La “democratizzazione agonistica” si estende anche ad una condizione di pari trattamento nei servizi erogati ai partecipanti: l’iscrizione alla serie prevede per i piloti la fornitura di un “pacchetto” che comprende servizi tecnici ed assistenza in pista, l’assistenza per i motori e per gli pneumatici Michelin, uno staff unico di verificatori tecnici, un’area Hospitality con Meeting Point, l’ufficio stampa, la presenza di un fotografo dedicato, la copertura e la promozione media sui principali organi di informazione, un sito Web dedicato ed una Area Team con accesso riservato. E, in più, con i montepremi a fine stagione, i migliori driver hanno la possibilità di proseguire la propria carriera sportiva: al primo classificato della stagione 2019 andrà l’iscrizione gratuita alla Clio Cup 2020, più 20 pneumatici; al primo classificato della graduatoria Junior ed al Team vincitore, l’iscrizione alla Clio Cup 2020; il primo classificato della categoria Gentleman vincerà un voucher viaggio. Ogni gara prevede altresì un proprio montepremi: 4 pneumatici al primo classificato, e due pneumatici ciascuno per il secondo ed il terzo classificato.

Un Trofeo per le Renault storiche? Lanciamo l’idea…

Con l’appuntamento del prossimo weekend a Vallelunga, la Clio Cup Italia scriverà, dunque, un nuovo avvincente capitolo: chi sarà il vincitore del weekend all’Autodromo dei romani, lo sapremo soltanto domenica sera. Per concludere, un ultimo pensiero che rivolgiamo ai responsabili sportivi di Renault Italia: perché non considerare l’organizzazione di una serie dedicata ai modelli storici della Marque à Losange che nei decenni hanno animato i monomarca in pista? Sarebbe simpatico tornare ad assistere a sfide fra R8 Gordini, R5 TS, Alpine ed Alpine Turbo, R5 GT Turbo e Clio.

Renault Clio Cup Italia gare Mugello 2019: le immagini. Vedi tutte le immagini +12