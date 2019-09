Mercedes Classe G: 900 CV per il Brabus G V12 900 One of Ten

Grazie ai 900 CV espressi dal suo motore V12 twin turbo l’ultima creazione di Brabus si presenta come il fuoristrada più potente al mondo.

Tra le novità che catalizzeranno l’attenzione del pubblico dell’imminente Salone di Francoforte 2019 (12-22 settembre) spicca senza ombra di dubbio la Brabus G V12 900 One of Ten, creazione straripante e ultra potente del preparatore teutonico, basata sulla nuova generazione della Mercedes Classe G. Grazie alle sue caratteristiche, questo straordinario veicolo si presenta come il fuoristrada più potente del mondo, grazie ad un poderoso V12 in grado di sprigionare 900 CV.

Dal punto di vista estetico, la creazione del tuner di Bottrop sfoggia un look “total Black” che si distingue per la presenza di un completo kit estetico aerodinamico realizzato interamente in fibra di carbonio. I fascioni paraurti sono stati sostituiti con nuovi componenti dotati di prese d’aria di maggiori dimensioni, non mancano bandelle laterali e passaruota allargati in grado di ospitare enormi cerchi in lega specifici da ben 23 pollici. Anche il cofano motore è di inedita concezione ed è stato studiato per far respirare al meglio il propulsore, così come si è optato per un nuovo scarico sportivo per esaltare il sound ed ottimizzare le prestazioni della vettura.

Osservando l’abitacolo si apprezza un tripudio di lusso e opulenza, che sicuramente non passerà inosservato, ma che certamente è di sicuro effetto. Sedili e plancia sono interamente rivestiti in preziosa pelle nappa personalizzabile con una vasta scelta di colorazioni e temi. Il volante sportivo e il pomello sono specifici, inoltre non mancano numerosi badge che ricordano che siamo a bordo di una Brabus. Console centrale e altre parti della plancia sono farcite da inserti in fibra di carbonio che esaltano l’aspetto “racing” della vettura.

La parte più interessante della vettura si nasconde però sotto il cofano dove troviamo il mastodontico V12 twin turbo con cilindrata aumentata da 6.0 fino a 6.3 litri a causa delle sostanziali modifiche apportate dal preparatore teutonico che ha rivisto l’unità in molte sue parti. Il risultato di questo lavoro certosino ha permesso di ottenere una potenza di ben 900 CV e una mostruosa coppia massima pari a 1.500 Nm

Le prestazioni dichiarate da Brabus parlano di performance degne di una blasonata supercar: lo scatto da 0 a 100 km/h viene bruciato in appena 3,8 secondi, mentre la velocità massima è stata limitata elettronicamente a 270 km/h, numeri che rendono il Brabus G V12 900 One of Ten il fuoristrada più potente e prestazionale del mondo.

