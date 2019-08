Suzuki si conferma main sponsor del Torino Football Club

La Casa di Hamamatsu rinnova la sua sponsorizzazione con il Torino e conferma il suo impegno nello sport.

Con una giornata intensa, nella quale era presente anche l’attaccante Andrea Belotti, Suzuki ha annunciato che sarà Main Sponsor del Torino Football Club anche per la stagione 2019/2020. Chiaramente, nel corso della conferenza stampa il Torino FC ha reso note le divise cui scenderà in campo nel corso del Campionato di Serie A, della Coppa Italia, e durante i preliminari di Europa League che sono cominciati nel modo migliori con una vittoria convincente da parte dei granata. Le maglie con cui il Toro disputerà gli altri incontri ufficiali vedono il marchio Suzuki al centro del petto e offrono una grande visibilità al brand giapponese.

Una collaborazione che dura dal 2013

La partnership con il Toro risale al 2013 quando Suzuki debuttò come Official Sponsor, mentre il ruolo di Main Sponsor arrivò nel 2015 per la Casa di Hamamatsu. Una naturale conseguenza per due realtà che hanno alle spalle una storia ultra centenaria e si sono affermati nei rispettivi ambiti grazie alla determinazione e all’impegno costante nell’affrontare le sfide più ambiziose. Inoltre, sia Suzuki che il Torino sono indirizzate verso il perseguimento dei medesimi obiettivi, traguardi che pongono la cultura del lavoro e il rispetto delle regole e degli avversari alla base di ogni impresa.

Comunque, non è la prima volta che Suzuki guarda ad una realtà sportiva per conferire ulteriore visibilità al proprio marchio. Non a caso è Main Partner della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) e della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), e protagonista assoluta dei campionati italiani Rally e Cross Country. Ma non è tutto, perché Suzuki Italia è impegnata anche negli sport dilettantistici: a gennaio si è infatti conclusa la seconda edizione del progetto “Suzuki è sport”, un’iniziativa di Marketing etico che ha messo in palio 40.000 Euro a favore di associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Federazione Italiana Canottaggio (FIC) e Federazione Motociclistica Italiana (FMI), portando contributi in modo capillare sul territorio.

Le parole dell’ad Suzuki

“Suzuki con orgoglio è stata scelta per stare sul petto degli 11 gladiatori del TORINO FC”. Ha affermato Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia. “Torino FC e Suzuki sono aziende vincenti che hanno dimostrato, dati alla mano spirito competitivo, correttezza, rispetto per le regole e per gli avversari e infine hanno prodotto risultati: il Torino FC ha da poco concluso un campionato da record per punti conquistati accedendo alla Uefa League, Suzuki studia e sviluppa prodotti in grado di primeggiare sul mercato, con affidabilità, efficienza e prestazioni; i risultati del primo semestre del 2019 lo confermano, sia dal punto di vista delle immatricolazioni (+15,34% rispetto allo scorso anno) che del raggiungimento del valore massimo storico della quota di mercato, che si attesta all’1,88%, pur in un mercato in difficoltà e decremento. Siamo pronti, dunque, ad essere a fianco della Squadra, anzi, in prima fila, come Main Sponsor e per dare mobilità con le vetture Suzuki al Torino, affrontando tutte le sfide che ci attendono e raggiungendo insieme nuovi traguardi”.

