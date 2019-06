Renault Clio Cup Italia: doppia pole position per Felice Jelmini

Monza chiama Felice Jelmini risponde: sulla sua pista di casa infatti il giovane pilota lombardo ha maturato una doppia pole nelle qualifiche del terzo appuntamento della Renault Clio Cup Italia, ripetendo un exploit riuscito in precedenza solamente a Matteo Poloni (Mugello) ed a Fulvio Ferri (Imola). Così, colui che comanda la classifica generale, si è concesso il lusso di relegare dietro di lui tutti gli avversari nelle sessioni ufficiali.

Ma non è tutto, perché il team Composit Motorsport ha completato la prima fila per entrambe le gare in programma domani con Fabrizio Ongaretto. Terzo per 2 volte invece Poloni (Essecorse), al momento terzo anche in campionato con 17 lunghezze da recuperare nei confronti del battistrada. Davvero niente male la quarta posizione ottenuta nelle due sessioni dall’ Oregon Team.

Note poco positive per Fulvio Ferri della Faro Racing, vincitore della prima gara della stagione al Mugello, rallentato da un problema sulla sua vettura e autore di un ottavo ed di un 12esimo tempo. Filippo Distrutti (NextOneMotorsport) invece è stato protagonista di un’uscita di pista alla variante Ascari nel secondo turno di prove libere del venerdì che ha compromesso il bilanciamento della sua RS 1.6 turbo. Sempre nella Q2, ottimo il quinto tempo di Ercole Cipolla (Sirio Motorsport), seguito da Massimiliano Danetti (Essecorse), con Mosca e Vallarino a completare la quarta fila.

Nella categoria riservata ai giornalisti della Clio Cup Press League, Riccardo Scarlato di On-Race TV ha colto il 13° tempo nel primo turno di qualifica, mentre Marco Congiu, al suo debutto assoluto con i colori di Motorsport.com, ha concluso una posizione dietro.