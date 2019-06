Renault Clio CUP Italia e Clio CUP Press League, la passione scende in pista a Monza

La Clio Cup Italia, l’emozionante campionato monomarca targato Renault, ha offerta tanta emozione, equilibrio e spettacolo nel corso dei primi due appuntamenti della stagione. Ora però, le Clio RS 1.6 turbo sono pronte a sfidarsi il prossimo weekend tra i cordoli del circuito di Monza che rappresenta la terza tappa delle sei che caratterizzano questo campionato capace di vantare fino ad oggi 3 differenti vincitori.

Questo vuol dire che la Clio CUP Italia risulta più che mai aperta, anche se al comando troviamo Felice Jelmini, l’unico a poter vantare due vittorie fino ad oggi e leader della classifica generale con 83 punti. Jelmini nel prossimo weekend giocherà in Casa e punterà a confermare la sua leadership, cosa che Filippo Distrutti del team NextOneMotorsport renderà certamente difficile. Distrutti infatti ha conquistato la sua pria vittoria a Imola, portandosi al comando della classifica Junior: il pilota umbro dovrà però recuperare ben 13 punti nei confronti di Jelmini, ovvero un’impresa più che possibile considerando le doti velocistiche di Filippo.

Matteo Poloni (Essecorse) è invece a caccia del suo primo successo della stagione, dopo aver conquistato due volte la pole position e dopo essere salito quattro volte su quattro sul podio. Poloni risulta ad appena 4 lunghezze da Distrutti e vanta 11 punti in più rispetto a Fulvio Ferri (Faro Racing). Quest’ultimo può contare su una strepitosa vittoria nella prima gara che si è svolta al Mugello, oltre ad essere leader tra i Gentleman, mentre ad Imola si è dovuto accontentare soltanto di due pole.

A Monza daranno spettacolo anche i giornalisti automotive impegnati nella Clio Cup Press League che si svolge nel medesimo contesto delle gare della Clio Cup Italia. In occasione dell’appuntamento lombardo troveremo al via Riccardo Scarlato di On-Race TV e la “new entry” Marco Congiu di Motorsport.com. L’appuntamento per la Gara1 di Monza è fissato per domenica mattina alle ore 11, mentre lo start di Gara 2 ci sarà per le ore 15.55, sempre con il live streaming su renaultsportitalia.it.

La classifica dopo 4 gare (top 10): 1. Felice Jelmini (Composit Motorsport) 83 punti; 2. Filippo Distrutti (NextOneMotorsport) 70; 3. Matteo Poloni (Essecorse) 66; 4. Fulvio Ferri (Faro Racing) 55; 5. “Due” (Oregon Team), Massimiliano Danetti (Essecorse) e Fabrizio Ongaretto (Composit Motorsport) 26; 8. Lorenzo Vallarino (MC Motortecnica) 19; 9. Andrea Mosca (Faro Racing) 13; 10. Paolo Felisa (Composit Motorsport) 7.