F1: presentata la McLaren MCL34

La McLaren vuole invertire la rotta in F1 e risalire posizioni dopo le ultime annate decisamente sfavorevoli, per farlo ha presentato una vettura nuova con soluzioni interessanti, che sarà la base per la ricostruzione di un team che ha deluso le aspettative nel recente passato.

Non c’è più Fernando Alonso, ma anche Vandoorne ha abbandonato il suo sedile, così saranno Carlos Sainz Jr. e Lando Norris ad avere il compito di riportare nelle posizioni che merita un team così blasonato. In attesa di vedere se la monoposto avrà le potenzialità per aiutarli nell’intento, ecco che la nuova MCL34 è stata svelata nelle sue forme definitive.

L’aspetto che balza subito all’occhio è la conformazione del frontale con due aperture per l’aria, ma anche la zona dietro le ruote anteriori è particolarmente intrigante dal punto di vista aerodinamico. Peccato che la parte bassa della vettura sia nera per nascondere in parte il lavoro svolto in galleria del vento.

Rispetto allo scorso anno cambia anche la livrea che mantiene la colorazione arancione ma presenta innesti di colore blu più diffusi sia nel retrotreno che a livello di ali. Sono arrivati altri sponsor, tra cui “A Better Tomorrow” dovuto alla collaborazione con British American Tobacco.

Insomma, cambiamenti che sottolineano la voglia di invertire la rotta, ma viene da chiedersi se la squadra subirà l’assenza di un pilota del calibro di Fernando Alonso e se riuscirà a rimettersi in carreggiata per provare a risalire verso le posizioni che contano.