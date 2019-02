SportPesa Racing Point F1: presentata la nuova monoposto

Le ambizioni del team Racing Point F1 per la nuova stagione passano dalla partnership con l’importante sponsor SportPesa. L’annuncio è arrivato in occasione della presentazione della nuova monoposto presso il Salone Internazionale dell’Auto in Canada con diretta streaming per i media italiani presso lo spazio Bou-Tek di Milano.

SportPesa è una società globale nel settore della tecnologia e dell’entertainment che con questa partnership rafforza ulteriormente la propria posizione nel motorsport. Il nuovo team prende il nome di SportPesa Racing Point F1 Team e l’accordo prevede una durata pluriennale (il main sponsor del team rimane BWT). La monoposto che gareggerà nella stagione 2019 – spinta da un motore Mercedes – manterrà la livrea rosa, ma verrà aggiunto il colore blu del marchio SportPesa sugli alettoni anteriore e posteriore e sul cupolone coprimotore.

All’evento di reveal – la prima presentazione in assoluto di una monoposto in Canada – erano presenti i due piloti del team, Sergio Perez e Lance Stroll, oltre al team principal Otmar Szafnauer e al Direttore Tecnico Andrew Green.

«SportPesa è una società giovane, dinamica e in crescita con valori in linea con la nostra visione di diventare un team capace di competere nelle prime posizioni della griglia di partenza» ha dichiarato Otmar Szafnauer, Team Principal e CEO di SportPesa Racing Point BWT. «Siamo orgogliosi di avere con noi un partner ambizioso che ci aiuterà a realizzare la nostra missione come team. Siamo contenti di iniziare questa collaborazione con loro perchè ci consentirà di avvicinare il mondo della Formula Uno ai fan in tutto il mondo. La monoposto è fantastica, con l’aggiunta del colore blu sul rosa del marchio crea una forte identità e contraddistingue l’inizio di questa nuova era di stimoli».

In una nota, SportPesa ha aggiunto: «Siamo felici di entrare a fare parte della famiglia allargata della Formula Uno. Questa partnership è molto importante per noi perchè crea diversificazione in nuovi territori e ci consente di raggiungere nuovi pubblici in tutto il mondo. Ugualmente importante è la piattaforma che ci consente di rimanere fedeli alla nostra missione; costruire e sviluppare lo sport amatoriale e professionistico nei paesi in cui operiamo portando nuove opportunità alle comunità locali».