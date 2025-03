Tesla si trova ad affrontare una fase critica della sua storia, con il 2025 che si preannuncia come un anno ricco di sfide. La combinazione di una concorrenza EV sempre più agguerrita, pressioni tariffarie e un’erosione del marchio, sta mettendo a dura prova il colosso californiano dei veicoli elettrici.

Un quadro complesso

Secondo le previsioni di HSBC, le consegne del primo trimestre potrebbero crollare fino a 343.000 unità, segnando un netto distacco dai risultati a cui Tesla aveva abituato i suoi investitori. L’analista Michael Tyndall ha ridotto drasticamente il target di prezzo delle azioni da 165 a 130 dollari, segnalando una perdita di fiducia nel breve termine.

Il nodo del Model Y

Il rallentamento produttivo legato al rinnovamento del Model Y rappresenta solo una parte del problema. Con il mercato dei veicoli elettrici in fase di maturità, il solo nome “Tesla” non sembra più sufficiente per garantire il successo commerciale. Inoltre, le nuove tariffe negli Stati Uniti rendono i veicoli meno competitivi, complicando ulteriormente il quadro globale.

Possibili spiragli: il programma Tesla Semi

Nonostante le difficoltà, il programma Tesla Semi potrebbe rappresentare una luce in fondo al tunnel. Questo segmento, ancora poco esplorato dalla concorrenza, offre un potenziale di crescita, ma potrebbe non essere sufficiente a compensare i problemi del mercato delle autovetture.

Prospettive future

Le previsioni per il 2025 indicano consegne totali in calo a 1,9 milioni di unità, con possibilità di ulteriori riduzioni a 1,6 milioni. Questo rappresenta un drastico ridimensionamento rispetto alle aspettative iniziali di oltre 3 milioni di veicoli.

Strategie in evoluzione

La dirigenza di Tesla adotta una strategia difensiva, attribuendo le difficoltà al rinnovamento dei modelli. Tuttavia, gli analisti sottolineano la necessità di affrontare questioni strutturali più profonde, come la crescente competizione e il deterioramento del brand. Reinventare la strategia complessiva sarà essenziale per mantenere una posizione di leadership in un mercato sempre più competitivo.