Tesla, il colosso delle auto elettriche guidato da Elon Musk, sta vivendo un momento di forte pressione sul mercato europeo. I dati di Jato Dynamics evidenziano un quadro di sfide crescenti per il marchio americano, mentre i suoi principali rivali, in particolare i brand cinesi, stanno approfittando di questa fase di debolezza. A febbraio, le immatricolazioni di Tesla hanno subito un drastico calo, passando da 28.131 a poco più di 15.700 unità. Nel frattempo, i produttori cinesi hanno registrato un calo più moderato, da 23.182 a 19.800 unità, superando così Tesla nel segmento delle auto elettriche.

Nonostante il rallentamento delle vendite Tesla, il mercato delle auto elettriche a batteria (BEV) in Europa continua a crescere a ritmi sostenuti. A febbraio, le immatricolazioni di BEV sono aumentate del 26%, raggiungendo 164.000 unità, mentre nel primo bimestre del 2024 si è registrato un incremento del 31%, con 329.700 vetture vendute. Tra i nuovi protagonisti del mercato, spiccano marchi come Volvo, BYD e Polestar, con quest’ultima che ha ottenuto un impressionante incremento dell’84% delle vendite. Anche i brand cinesi Xpeng e Leapmotor si sono distinti, rispettivamente con oltre 1.000 e quasi 900 unità immatricolate.

Uno degli elementi centrali della crisi di Tesla è rappresentato dal crollo delle vendite della sua punta di diamante, la Tesla Model Y. A febbraio, le immatricolazioni di questo modello sono diminuite del 56%, fermandosi a 8.800 unità, mentre la Model 3 ha registrato un calo più contenuto del 14%, con 6.800 unità vendute. Secondo Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics, il calo è legato al passaggio a una nuova versione aggiornata della Model Y. “Quando un marchio con una gamma limitata come Tesla avvia un cambio di modello, è particolarmente vulnerabile a una contrazione delle immatricolazioni“, ha spiegato Munoz. Sebbene l’attività politica di Elon Musk sia spesso al centro dell’attenzione, sembra incidere meno direttamente su queste dinamiche di mercato.

La quota di mercato di Tesla nel segmento BEV europeo ha subito un duro colpo. A febbraio, la penetrazione è scesa al 9,6%, mentre nel primo bimestre del 2024 la quota è crollata dal 18,4% al 7,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo andamento sottolinea le crescenti difficoltà del marchio americano, messo sotto pressione da una concorrenza sempre più aggressiva, in particolare da parte dei concorrenti cinesi, che stanno guadagnando terreno grazie a strategie competitive e modelli tecnologicamente avanzati.

Parallelamente, il mercato automobilistico generale in Europa ha registrato una flessione del 3% a febbraio, con 966.300 unità immatricolate, e un calo del 2% nel primo bimestre del 2024, con 1.962.850 unità vendute. Tuttavia, il segmento BEV si conferma come un’area di forte espansione, spinto dall’ingresso di nuovi attori e dal crescente interesse dei consumatori per la mobilità sostenibile.

Il futuro di Tesla sul mercato europeo dipenderà dalla sua capacità di rispondere alle sfide attuali e di adattarsi a un contesto in continua evoluzione. La nuova versione della Model Y potrebbe rappresentare una chiave per rilanciare le vendite, ma resta da vedere se il marchio americano riuscirà a riconquistare la leadership in un mercato sempre più competitivo e diversificato.