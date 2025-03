Mercedes-Benz si prepara a una vera e propria rivoluzione della gamma con il lancio di ventuno nuovi modelli, di cui tredici completamente inediti e otto restyling, nei prossimi due anni. Un piano ambizioso che punta a ridefinire il futuro della mobilità, combinando lusso, innovazione e sostenibilità.

Il viaggio inizia con la terza generazione della Mercedes CLA, prevista per il 2025, sviluppata sulla piattaforma MMA. Questo modello rappresenterà una svolta grazie alla sua doppia anima: una versione completamente elettrica con un’autonomia superiore a 740 km alimentata da una batteria da 85 kWh, e una variante ibrida con un motore benzina 1.5 da 188 CV supportato da un propulsore elettrico. La CLA Shooting Brake, una versione più versatile, seguirà a ruota, ampliando ulteriormente l’offerta.

Un altro punto focale sarà il debutto del GLC elettrico, basato sulla piattaforma MB:EA Medium. Questo SUV offrirà batterie LFP e NMC, garantendo autonomie fino a 500 miglia. Per gli amanti delle prestazioni, è in arrivo una versione AMG da 600 CV, capace di unire potenza e tecnologia all’avanguardia. Nel frattempo, entro la fine del 2025, sarà lanciato il rinnovato GLB, disponibile sia in versione elettrica che con motorizzazioni tradizionali.

Il 2026 vedrà l’introduzione di un’ammiraglia rinnovata, la Mercedes Classe S che beneficerà di aggiornamenti estetici e tecnologie di guida autonoma di livello 3. Accanto a questa, arriverà una variante completamente elettrica, pronta a ridefinire il concetto di lusso sostenibile. Nello stesso anno, sarà il turno della Classe C elettrica, che sfiderà direttamente concorrenti come la BMW i3, offrendo potenze fino a 600 CV.

Guardando al 2027, la gamma si arricchirà ulteriormente con il debutto del junior Classe G un SUV compatto elettrico che richiama le linee iconiche del fuoristrada Mercedes, e del GT SUV, un modello ad altissime prestazioni con oltre 1000 CV, costruito sulla piattaforma AMG:EA. Questi nuovi veicoli rappresentano il culmine dell’innovazione e dell’ingegneria del marchio.

Infine, il brand AMG svelerà un concept car rivoluzionario, progettato per esplorare nuove frontiere della mobilità elettrica ad alte prestazioni. Questo prototipo sarà equipaggiato con innovativi motori assiali Yasa, sottolineando ancora una volta l’impegno di Mercedes-Benz verso il futuro.