Mercedes-Benz si prepara a rivoluzionare il mercato dei SUV premium con l’introduzione di una nuova versione compatta e completamente elettrica della sua iconica Mercedes Classe G. Questo annuncio, effettuato durante la conferenza annuale sugli utili 2024, segna un passo importante verso una mobilità più sostenibile senza sacrificare l’eredità del marchio.

Mercedes-Benz Classe G in versione compatta

La cosiddetta baby Classe G sarà costruita sulla versatile piattaforma MMA, già nota per essere la base della futura Mercedes CLA. Questo SUV compatto elettrico, con una lunghezza stimata tra i 4,3 e i 4,5 metri, promette di mantenere l’inconfondibile DNA off-road della Classe G, adattandosi al contempo alle esigenze di una guida urbana più agile e pratica.

Il design non tradirà le aspettative: paraurti prominenti, protezioni robuste e un’altezza da terra generosa rimarranno elementi chiave, rendendo questo modello un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità. La scelta di una propulsione esclusivamente elettrica si inserisce nella strategia di elettrificazione di Mercedes-Benz, che mira a lanciare numerosi modelli a zero emissioni, incluse le versioni elettriche della Classe C e della GLC.

Un futuro elettrico

Questa nuova proposta non è solo un veicolo, ma un ponte tra passato e futuro, capace di attrarre una clientela sempre più attenta alla sostenibilità ambientale senza rinunciare al prestigio e alle capacità fuoristradistiche che caratterizzano il marchio. Il 2025 si preannuncia quindi come un anno cruciale per Mercedes-Benz, pronta a ridefinire gli standard del segmento dei SUV compatti premium elettrici.