Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, serie speciale legata alla F1

In occasione del Gran Premio di Singapore di Formula 1, Mercedes-AMG presenterà l’esclusivissima GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”. Grazie a numerosi elementi di design e di equipaggiamento personalizzati, questa supercar dimostra di avere uno stretto legame con il team Mercedes-AMG PETRONAS F1.

I richiami alla F1

Anche il colore di base nero ossidiana metallizzato si ispira all’attuale auto da corsa di Formula 1 del team. Lo stesso vale per il motivo a stella dipinto a mano, per gli astri Mercedes argentati sui fianchi posteriori e per le strisce decorative filigranate di colore PETRONAS. Queste ultime si estendono dai parafanghi anteriori, oltre la linea di cintura, fino al tetto. Sono inoltre presenti ulteriori contrasti di colore PETRONAS: si possono notare sullo splitter anteriore, sulle lamelle delle prese d’aria laterali della grembiulatura anteriore, sugli elementi decorativi delle soglie laterali e sull’attacco del diffusore posteriore.

I cerchi forgiati AMG da 21” con finitura nera opaca e design a razze incrociate sono accentuati da flange dei cerchi color PETRONAS. Anche le pinze dei freni dell’impianto frenante ad alte prestazioni in ceramica AMG di serie con pinze fisse a sei pistoncini all’anteriore e pinze flottanti a un pistoncino al posteriore sono dello stesso colore. L’asse anteriore è dotato di dischi freno da 420 millimetri. La “Motorsport Collectors Edition” monta di serie pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup. Le dimensioni sono 295/30 ZR 21 all’anteriore e 305/30 ZR 21 al posteriore.

Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: ulteriori dettagli specifici

Il pacchetto AMG Exterior Carbon Fibre di serie, con lo splitter anteriore, il diffusore e l’alettone posteriore in fibra di carbonio di alta qualità, sottolinea la vicinanza al mondo del motorsport. L’equipaggiamento comprende anche il tetto panoramico in vetro e il pacchetto aerodinamico AMG con un alettone posteriore fisso sul portellone. L’AMG Night Package II rafforza l’aspetto individuale della “Motorsport Collectors Edition”. Comprende elementi in nero cromato, tra cui le finiture del radiatore, la tipografia e la stella Mercedes nella parte posteriore. Anche il tappo del serbatoio AMG in cromo argento con scritta “AMG” sottolinea lo status speciale dell’edizione.

Motore ed esemplari realizzati

La Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ in versione “Motorsport Collectors Edition” si rivolge agli appassionati di auto e ai collezionisti che cercano un’esperienza di guida particolarmente sportiva e sono fan della Formula 1. La potenza di 450 kW (612 CV) del motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri, la messa a punto aerodinamica con riduzione della portanza e il raffreddamento più potente contribuiscono a migliorare la dinamica di guida. Sono appena 200 gli esemplari realizzati.