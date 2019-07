Skoda Summer SUV: sconti e promozioni per Kodiaq e Karoq

La nuova campagna estiva è dedicata a chi acquisterà uno dei due SUV Skoda entro il 31 agosto 2019.

Skoda lancia la nuova campagna promozionale battezzata Skoda Summer SUV dedicata ai modelli a ruote alte Kodiaq e Karoq. Valida nei mesi di luglio e agosto, la campagna targata Skoda offrirà a tutti i clienti che decideranno di acquistare una qualsiasi versione dei due SUV della Casa boema, il Pacchetto di Manutenzione ordinaria Skoda Care Basic della durata di 48 mesi o 60.000 km, senza spese aggiuntive.

Come se non bastasse, i modelli disponibili in pronta consegna presso la rete di concessionarie Skoda offriranno vantaggi per la clientela fino a ben 5.000 euro per l’acquisto di una Karoq e fino a 6.500 euro per una Kodiaq. Chi stipulerà un contratto di acquisto entro il termine della campagna estiva, ovvero entro il 31 agosto 2019, potrà inoltre usufruire della formula di finanziamento “Clever Value”, con tasso agevolato al 3,99%.

L’offerta finanziaria “Clever Value” garantisce alla clientela il valore futuro dell’auto in base al chilometraggio preferito, offrendo di rateizzare l’acquisto in 24 o 36 mesi, a cui si aggiunge anche la possibilità di decidere – alla fine del periodo di rateizzazione – se cambiare la vettura con un nuovo modello Skoda, se restituirla oppure tenerla, anche con la possibilità di rifinanziare la rata finale.

Skoda Kodiaq

La Kodiaq si presenta come l’ammiraglia a ruote alte della Casa ceca, forte di un abitacolo spazioso e versatile in grado di ospitare fino a sette persone, a cui si aggiunge un vano bagagli che vanta uno spazio ai vertici della categoria. Disponibile con motori benzina e diesel, con potenze comprese tra 150 e 240 CV, la Skoda Kodiq viene declinata in un’ampia offerta di allestimenti, tar cui spiccano la versione Scout dedicata a chi ama l’avventura, la sportiveggiante Sportline e la più aggressiva RS, capace di offrire prestazioni esaltanti grazie al motore al 2.0 TDI bi-turbo da 240 CV e 500 Nm.

Skoda Karoq

L’offerta del SUV Karoq è stata recentemente completata con l’introduzione delle versioni Scout e Sportline e può contare sulle motorizzazioni a gasolio 1.6 TDI 115 CV e 2.0 TDI 150 e 190 CV e sui benzina 1.0 TSI 115 CV e 1.5 TSI 150 CV. Le dimensioni compatte della Karoq la rendono ideale per l’uso nel traffico urbano più congestionato, ma al suo interno può vantare un abitacolo particolarmente modulare, come sottolineato dalla presenza dei tre sedili posteriori Varioflex, che possono essere traslati, ribaltati o addirittura rimossi a piacere.