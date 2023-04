Auto GPL più economiche sotto i 20.000 euro: quale scegliere?

L’acquisto di una nuova auto è un investimento importante che incide in maniera consistente sul budget di una persona e ancora di più su quello di una famiglia. In tempi di transizione energetica, inflazione e instabilità internazionale, i prezzi delle auto nuove e di quelle usate sono aumentati in maniera esponenziale, inoltre nei listini dei Costruttori stanno pian piano sparendo le automobili alimentate a gasolio, lasciando così poca scelta a chi fa tanti chilometri con l’auto e vuole risparmiare quando passa dalle stazioni di rifornimento.

Un’ottima soluzione, spesso molto sottovalutata, per risparmiare sui costi di gestione di un’automobile è sicuramente scegliere una delle numerose auto gpl economiche presenti sul mercato. Le auto economiche a gas oltre a essere numerose sono una valida alternativa non solo alle auto diesel, ma anche alle ibride, perché tra le auto nuove economiche permettono un vantaggio importante in termini di costi, offrono prestazioni paragonabili ad auto simili a benzina e vantano emissioni nocive decisamente contenute. Prima di proseguire con la lettura dell’articolo consigliamo inoltre di leggere la nostra guida che vi aiutare a decidere se l’auto è meglio gpl o a metano.

Auto a GPL economiche (sotto i 20.000 euro): ecco le migliori!

Le auto a GPL in Italia hanno raggiunto nel corso del 2022 circa il 8,9% della quota di mercato e probabilmente questo dato migliorerà nel 2023. In questa breve, ma pratica guida abbiamo deciso di selezionare le migliori auto gpl sotto i 20.000 euro, con l’obiettivo di indirizzare il consumatore verso una scelta intelligente e consapevole. Le auto gpl che costano meno di 20.000 euro presenti nei listini dei costruttori sono davvero di vario tipo e in grado di soddisfare le esigenze più disparate della clientela. Non mancano infatti SUV, citycar, utilitarie e berline, tutte accomunate da questo tipo di doppia alimentazione. Di seguito troverete dunque le migliori auto gpl a 20.000 euro.

Dacia Duster

Tra le auto GPL sotto la soglia dei 20mila euro spicca senza ombra di dubbio la Dacia Duster, uno dei pochi SUV ad essere proposto con questo tipo di motorizzazione bi-fuel. Nel corso del tempo, la Duster è diventata da auto low-cost ad un’auto con un ottimo rapporto qualità-prezzo, grazie ad una dotazione sempre più sofisticata e a motori efficienti. Tra questi spicca appunto il 1.0 TCe da 100 CV che vanta un consumo medio di 6,7 litri per ogni 100 chilometri ed emissioni di 125 g/km, mentre tra i vantaggi che offre la vettura troviamo la trazione anteriore o integrale e degno di nota anche la capacità di carico, pari a 478 litri che diventano ben 1.623 litri abbattendo il divano posteriore. La Dacia Duster GPL è disponibile ad un prezzo di listino che parte da 18.500 euro.

Renault Clio

Tra utilitarie a gpl economiche troviamo anche la fortunata Renault Clio, molto apprezzata dagli automobilisti italiani per le sue qualità intrinseche. Tra queste ultime troviamo infatti, oltre ai costi di gestione molto contenuti, troviamo un’ottima maneggevolezza in città, nel traffico più congestionato, un design sportiveggiante e un ottimo confort di marcia. La vettura è spinta da motore 1.0 TCe da 100 CV che vanta un consumo misto dichiarato di 6,9 litri per ogni 100 chilometri. Il prezzo di listino della Clio GPL parte da 18.800 euro, ma può salire in maniera esponenziale a seconda degli optional e dell’allestimento scelto.

Kia Stonic

La Casa coreana ha lanciato per la prima volta in Italia la Kia Stonic nel 2017 e da quel momento il piccolo crossover ha ricevuto numerosi consensi. I vantaggi di questo modello sono sicuramente il suo design accattivante e le dimensioni ridotte, pari ad una lunghezza di circa 4,1 metri, che la rendono ideale per la città. La versione GPL della Stonic sfrutta un compatto ed economo motore 1.2 litri da 84 CV, con consumi dichiarati nel ciclo misto pari a 5,6 litri per ogni 100 chilometri percorsi. Il prezzo di listino della Kia Stonic GPL parte da 19.250 euro.

Hyundai i20

Chi vuole un’auto spaziosa, economa e con tanta tecnologia, tra le macchine a gas può orientarsi sulla Hyundai i20, proposta anche in versione GPL ad un prezzo che si aggira intorno alla fatidica cifra dei 20.000 euro. Tra i vantaggi di questa vettura troviamo l’elevata sicurezza offerta ai suoi passeggeri, come dimostrano ultimi crash test Euro NCAP, dove la vettura della Casa di Seul ha conquistato quattro stelle. La Hyundai i20 viene venduta a partire da 20.300 euro, sconti e promozioni esclusi.

DR 3.0

La Dr Automobiles, casa molisana fondata dall’ex pilota Massimo Di Risio, propone un’interessante novità denominata DR 3.0 che si inserisce nel segmento dei crossover compatti. Grazie ad una lunghezza di appena 4,18 metri, la vettura si adatta perfettamente al traffico urbano più congestionato, oltre ad essere una vettura ideale quando si deve cercare parcheggio in strada. Tra i suoi vantaggi troviamo una dotazione di accessori forniti di serie decisamente completa, inoltre il suo motore 1.5 litri da 114 CV alimentato a benzina o GPL offre prestazioni interessanti e costi di gestione irrisori. Secondo i dati dichiarati, la vettura vanta un consumo medio di circa 9,3 litri ogni 100 km percorsi. Il prezzo di listino della DR 3.0 supera di pochissimo la soglia dei 20mila euro, raggiungendo infatti i 20.400 euro. Ovviamente questo prezzo non tiene conto di eventuali promozioni e incentivi all’acquisto.