La Mercedes-Benz Classe G festeggia i 500.000 esemplari

Da Graz a tutto il mondo, dal 1979 una certezza sulle strade e, soprattutto, in fuoristrada. La Mercedes-Benz Classe G, il 4×4 per antonomasia, festeggia i suoi primi 500.000 esemplari. Un successo e un record assoluto, per una macchina che non vuole invecchiare e che, anzi, prosegue nel suo rinnovato appeal. L’evocativo esemplare numero ‘mezzo milione’ è ispirato alla 280 GE del 1986, come si vede dal colore esterno e dal motivo dei sedili.

“In occasione del 500.000° anniversario, desideriamo ringraziare sia i nostri fedeli clienti e fan di lunga data, che i nostri dipendenti e il nostro partner di produzione Magna Steyr di Graz. Siamo orgogliosi di questo traguardo, che sottolinea anche l’esclusività della Classe G. Dopo tutto, quattro interi decenni hanno portato a questo significativo anniversario. Ciò rende la Classe G tutt’altro che un prodotto di massa. Con il lancio della versione completamente elettrica nel 2024, che spingerà i confini del settore dei fuoristrada, guardiamo con trepidazione al futuro di questa icona dei fuoristrada”. Dr. Emmerich Schiller, Presidente e CEO di Mercedes-Benz G GmbH e responsabile della divisione veicoli fuoristrada di Mercedes-Benz AG.

I dettagli esclusivi

La storica vernice verde agave è uno spettacolo. Tra i dettagli più sottili del design esterno ci sono gli indicatori di direzione. La loro forma è rimasta invariata, ma non il colore: sulla vettura dell’anniversario, le coperture degli indicatori di direzione sono arancioni come sulle automobili degli anni Settanta. Anche lo storico copriruota di scorta con la stella Mercedes, notevolmente più grande rispetto ai modelli odierni, il badge del marchio sul portellone posteriore e il volante a 5 razze in argento massiccio evocano gli albori della Classe G.

Mercedes-Benz Classe G, un continuo omaggio

Anche gli interni del 500.000° veicolo si ispirano alla 280 GE. La parte centrale del sedile è rivestita con il tipico tessuto a scacchi dell’epoca, mentre la maniglia sul lato passeggero riporta la scritta “No. 500.000” in verde agave. Il rivestimento della soglia della porta ‘Schöckl’, invece, è parte integrante dell’attuale gamma di personalizzazioni della G manufaktur.