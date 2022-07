Per quanto riguarda i dati di mercato in Italia, per il mese di giugno, il trend è stato caratterizzato ancora da numeri in negativo. La debole spinta degli incentivi auto 2022, introdotti a maggio ed esauriti già alla metà dello scorso mese, non è stata sufficiente a risollevare le vendite di auto nel nostro paese. Senza contare la ancora non risolta crisi delle materie prime e dei microchip che continua a rallentare le consegne. Alla fine trovate le classifiche delle auto più vendute in Italia a giugno 2022.

-15% di immatricolazioni

Nello specifico le nuove immatricolazioni sono state 127.209, corrispondente a un calo del 15% rispetto allo stesso mese dello corso anno (149.670 vetture). Arriva anche il dato del consuntivo della prima metà del 2022, tutt’altro che incoraggiante, con un pesantissimo -22% rispetto ai primi sei mesi del 2021, con solo 684.228 auto nuove vendute, contro le 885.090 dello scorso anno da gennaio a giugno.

Le quote di mercato per alimentazione

Rispetto ai tipi di alimentazione, i motori a benzina coprono il 29,2% della quota di mercato contro il 20,7% dei diesel. Al 9,7% si posizionano i GPL, solo all’1,1% il metano. Rispetto alle ibride che dovrebbero traghettarci all’elettrificazione totale del mercato, nel 2035, la quota di mercato copre ormai il 29,1% suddivisa tra full hybrid, mild hybrid e ibride plgug-in rispettivamente al 8,7%, 24,3% e 3,7%. In rallentamento la crescita delle auto BEV, elettriche al 100%, con una quota di mercato al 4,8%.

Le auto più vendute in Italia a giugno 2022: Benzina

Peugeot 208: 2.837 Citroen C3: 2.435 Toyota Aygo X: 2.016 Opel Corsa: 1.974 Volkswagen T-Roc: 1.934 Volkswagen T-Cross: 1.857 Fiat 500X: 1.288 Dacia Sandero: 1,178 Hyundai i10: 997 Volkswagen Polo: 900

Diesel

Peugeot 3008: 1.805 Dacia Duster: 1.674 Fiat 500X: 1.615 Jeep Renegade: 1.147 Peugeot 2008: 1.133 Fiat Tipo: 1.084 Volkswagen T-Roc: 979 Citroen C3: 911 Alfa Romeo Stelvio: 814 Audi Q3: 79

Le auto più vendute in Italia a giugno 2022: ibride

Fiat Panda: 6.501 Lancia Ypsilon: 3.203 Fiat 500: 2.969 Toyota Yaris Cross: 2.049 Toyota Yaris: 1.553 Nissan Qashqai: 1.480 Renault Captur: 1.299 Kia Sportage: 1.226 Toyota C-HR: 1.063 Ford Fiesta: 1.004

Le auto più vendute in Italia a giugno 2022: elettriche

Fiat 500: 781 Tesla Model Y: 769 smart fortwo: 723 Tesla Model 3: 374 Renault Twingo: 271 Peugeot 208: 222 Renault Zoe: 217 Renault Megane: 189 Peugeot 2008: 177 Volkswagen ID.3: 170

Le auto più vendute in Italia a giugno 2022: GPL

Dacia Sandero: 3.145 Dacia Duster: 1.884 Renault Captur: 1.255 Dacia Jogger: 1.082 DR 5.0: 969 Fiat Panda: 750 Lancia Ypsilon: 499 Kia Stonic: 339 DR 4.0: 292 Hyundai i10: 228

Le auto più vendute in Italia a giugno 2022: Metano

Seat Arona: 246 Volkswagen Up!: 228 Volkswagen Golf: 182 Skoda Kamiq: 142 Fiat Panda: 137 Volkswagen Polo: 121 Skoda Octavia: 112 Seat Ibiza: 74 Audi A3: 50 Seat Leon: 32

Le auto più vendute in Italia a giugno 2022: ibride plug-in