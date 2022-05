Toyota GR 86: prezzi da 34.250 euro

La GR 86 è già ordinabile e arriverà a giugno, disponibile in 2 allestimenti e con cambio manuale o automatico per accontentare ogni tipologia di cliente.

Da una lato la sostenibilità, dall’altro la sportività, la Toyota lavora su due fronti e non delude gli appassionati della bella guida. Così, dopo la GR Supra, la GR Yaris, ecco che in Italia sbarca la Toyota GR 86, erede di quella GT 86 amata per la trazione posteriore, e in parte criticata per quell’erogazione ai bassi da vecchia scuola.

2 allestimenti e prezzi fino a 38.750 euro

Sulla scia della GR Yaris, la gamma della Toyota GR 86 è molto semplice, ci sono 2 allestimenti, denominati Sport e Premium, e 2 cambi, l’irrinunciabile manuale, e il pratico automatico, oltre a 7 livree tra cui scegliere. Prendetela rossa se siete estroversi, in bianco perla se puntate sul classico, ma ci sono anche due punti di blu, due grigi, ed il nero che non manca mai su una vettura sportiva. Entrando nel vivo della dotazione della GR 86, con la variante Sport si è già soddisfatti, per via della vernice metallizzata, dei cerchi in lega da 17 pollici, dei gruppi ottici a LED, del climatizzatore automatico, della strumentazione digitale da 7 pollici, del sistema multimediale con schermo da 8 pollici, ed il cruise control, di serie.

Se poi non si può fare a meno dei cerchi in lega da 18 pollici, dei sedili riscaldabili, dei fari adattivi e del blind spot monitor, allora si può prendere in considerazione la Premium. Ma per avere il cruise control adattivo e la frenata automatica, oltre al mantenimento della corsia, è indispensabile entrare in possesso della versione Premium con trasmissione automatica. Nel primo caso il costo sale a 36.750 euro, mentre nel secondo si arriva a 38.750 euro. L’auto è già ordinabile, mentre le prime consegne sono previste per giugno.

Motore più potente e massa alleggerita per la Toyota GR 86

Sotto pelle la Toyota GR 86 non smentisce la tradizione, infatti, come la vettura che sostituisce, la GT 86, ha la trazione posteriore, vanta il differenziale autobloccante meccanico, ed un motore 4 cilindri boxer. Quest’ultimo però è cresciuto di cilindrata, arrivando a 2,4 litri, in modo da poter disporre di 234 CV e 250 Nm di coppia massima a 3.700 giri.

Di conseguenza, le prestazioni sono cresciute, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 6,3 secondi (6,9 secondi l’automatica) ed una velocità massima di 226 km/h (216 km/h l’automatica). A promettere migliori sensazioni di guida pensa l’incremento della rigidezza torsionale del 50% ed un peso complessivo sceso di 20 kg, per una massa arrivata a 1.275 kg.