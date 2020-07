Ecobonus Peugeot: fino a 11.000 euro di sconto all’acquisto

La Casa del Leone anticipa gli incentivi del Governo che dovrebbero entrare in vigore tra poche settimane.

In attesa dei nuovi ecoincentivi statali, che dovrebbero entro la fine del mese, Peugeot si muove in anticipo proponendo dei nuovi e consistenti ecobonus dedicati all’acquisto di nuovi modello, equipaggiati sia con motori termici che con powertrain elettrificati.

Fino a 11.000 euro di sconto

Entrando nel dettaglio, scopriamo che gli Ecobonus Peugeot prevedono uno sconto sul prezzo di listino che può raggiungere i 9.000 euro per le vetture con motore termico (benzina e diesel) e addirittura fino a 11.000 euro se parliamo di modelli elettrificati (ibridi e 100% elettrici). Questi nuovi incentivi proposti dal Costruttore francese per il mercato italiano non risultano vincolati al volume di emissioni, ricordiamo infatti che gli incentivi del governo erano legati al limite dei 110 grammi per km di CO2. L’importo del bonus proposto da Peugeot dipende ovviamente dal valore dell’auto, ma in qualsiasi caso non scende sotto la soglia dei 5.000 euro.

Promozioni cumulabili

Gli sconti proposti dalla Casa d’oltrealpe sono dedicati sia alle vetture in pronta consegna che ai modelli da ordinare, inoltre non risulta obbligatorio rottamare una vecchia auto. Ricordiamo inoltre che la promozione risulta cumulabili agli ecobonus locali e statali disponibili per i modelli elettrici e ibridi plug-in.

Sconti anche per il noleggio Free2Move Lease

Un’altar interessante iniziativa riguarda la formula di noleggio a lungo termine del Gruppo PSA Free2Move Lease. Chi decide di mettersi al volante di un modello elettrico o ibrido targato Peugeot può sfruttare un’offerta di noleggio decisamente conveniente: Ad esempio per una 3008 Hybrid è previsto un canone mensile di soli 399 euro, canone che scende a 349 euro per una 508. Come se non bastasse, sarà possibile scegliere tra una comoda wall box da installare a casa oppure una card dedicata alla ricarica presso le colonnine Enel X.

