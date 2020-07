Hyundai Maxi Rottamazione: gli sconti che anticipano i bonus del Governo

La divisione italiana della Casa di Seul propone 3 differenti tipi di promozioni economiche dedicata a tutta la propria gamma di vetture.

In attesa del via libera agli incentivi statali studiati per rilanciare il settore auto italiano duramente colpito dalla crisi economica innescata dalla diffusione del Coronavirus, Hyundai ha deciso di lanciare la nuova campagna di sconti battezzata “Maxi Rottamazione”.

Arriva la Maxi Rottamazione

La divisione italiana del costruttore di Seul offrirà fino al 31 luglio la possibilità di accedere ad una serie di incentivi economici suddivisi in tre differenti offerte, che in un caso risultano anche cumulabili. La clientela potrà approfittare dell’incentivo sulla rottamazione della propria vettura – immatricolata entro il 31 dicembre 2009 – ottenendo un vantaggio economico di 1.500 euro.

Altre due offerte cumulabili

Questo bonus può essere cumulato a due altre promozioni: la prima risulta indirizzata ai clienti Hyundai (Voucher Loyalty) che possono contare su un ulteriore sconto che può raggiungere i 1.500 euro. Quest’ultimo non risulta legato necessariamente ad una rottamazione, inoltre se si sfrutta la permuta, l’auto consegnata al concessionario non deve essere per forza del marchio coreano, ma l’importante è che si possieda un’auto della Casa di Seul nel proprio nucleo familiare.

La seconda promozione (Voucher New Buyer) – non cumulabile al Voucher Loyalty di Hyundai – risulta dedicata a chi acquista la propria prima auto. Infine viene proposto uno speciale finanziamento denominato “i-Plus Gold”, che porta in dote 1.500 euro di vantaggi a tasso zero.

Alcuni esempi

A titolo di esempio, la citycar i10 può essere acquistata ad un prezzo di 9.200 euro contro un listino di 13.700 euro. Il SUV Tucson con motorizzazione 1.6 litri CRD e in allestimento XPrime può essere acquistato a 24.700 euro invece di 33.000 euro, mentre la Kona 100% elettrica viene offerta a 23.376 euro invece di 38.400 euro.

Come usufruire delle promozioni

Per usufruire dei voucher di sconto è sufficiente collegarsi al sito web di Hyundai Italia, andare sulla pagina “promozioni”, selezionare la tipologia di sconto, inserire i propri dati anagrafici e scegliere il concessionario preferito. Il voucher verrà inviato direttamente alla propria mail e successivamente dovrà essere presentato dal cliente in concessionaria per finalizzare l’acquisto entro il 31 luglio 2020.

