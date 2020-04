Hyundai lancia la nuova la promozione #TorneremoAViaggiare

La nuova promozione offerta dalla Casa di Seul propone un vantaggio per il cliente di ben 1.000 euro.

Le Case automobilistiche internazionali si stanno preparando all’attesa riapertura delle concessionarie fissata per il prossimo 4 maggio (anche se rimarranno in vigore pesanti restrizioni alla mobilità dei cittadini). In vista di questa apertura stanno venendo proposte una serie di interessanti promozioni commerciali per far ripartire il mercato automotive, tra cui spicca quella targata Hyundai.

Fino a 1.000 euro di sconto

Identificata con l’hashtag #TorneremoAViaggiare, la nuova promozione del costruttore coreano offre un ulteriore sconto che va ad aggiungersi alle offerte attualmente in corso. Collegandosi al sito web ufficiale Hyundai è infatti possibile scaricare un voucher che permette di ottenere un ulteriore sconto sull’acquisto che può raggiungere i 1.000 euro. Come anticipato in precedenza, per ottenere lo sconto bisognerà – entro il 31 aprile – collegarsi e successivamente registrarsi alla pagina dedicata all’iniziativa. Il voucher potrà essere utilizzato fino al prossimo 31 luglio e permetterà di ottenere uno sconto di 1.000 euro per l’acquisto di uno tra i modelli Santa Fe, Kona, Tucson e Ioniq, mentre il vantaggio per il cliente sarà di 500 euro se si opta per le più piccole i10, i20 e i30.

Promozione cumulabile

Lo sconto risulta cumulabile con le altre promozioni attualmente proposte dalla Casa di Seul, come ad esempio “Hyundai i-Plus” che mette a disposizione la possibilità di acquistare tramite finanziamento una Tucson XLine, sfruttando un anticipo e interessi zero e una prima rata nel 2021.

Assistenza stradale anche con copertura scaduta

Per restare vicini ai suoi clienti durante questo periodo di emergenza, Hyundai garantisce il servizio di assistenza stradale anche se la copertura risulta scaduta, considerando le difficoltà che si possono riscontrare per effettuare tagliandi e controlli presso le autofficine autorizzate.

