Ford Puma: è la più venduta in Italia tra le ibride leggere

Ford Puma è la vettura ibrida più venduta in Italia nei primi due mesi del 2020. Già 3.467 esemplari venduti per un’auto moderna e coraggiosa.

Nei primi due mesi del 2020, la nuovissima Ford Puma si è aggiudicata il titolo di auto ibrida più venduta in Italia, se si includono anche le mild hybrid, ovvero le ibride “leggere”. Sicuramente ha contribuito a questo successo il suo essere compatta e dinamica, dall’aspetto moderno e coinvolgente, in più la tecnologia ibrida combinata con l’EcoBoost ha dato quel contributo maggiore che serviva per garantire il giusto rapporto tra prestazioni e consumi. La motorizzazione mild hybrid è una soluzione vantaggiosa perché garantisce alcuni vantaggi economici e fiscali, oltre che di accesso alle aree a traffico limitato.

Motore mild hybrid

I motori hanno un range di potenza che varia dai 125 ai 155 CV, e rappresentano il primo grado di elettrificazione che offre l’Ovale Blu. Il propulsore a benzina EcoBoost 1.0 litro da 3 cilindri è supportato, nelle fasi attive di avviamento e accelerazione, da un motore elettrico, alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V. Durante le fasi passive lo starter consente di recuperare l’energia e di ricaricare la batteria, garantendo il corretto funzionamento di tutti i componenti elettrici della vettura.

Un buon inizio

Fino ad oggi sono state vendute 3.467 vetture, un successo giustificato da un’attenta ricerca nel design. Il team di designer ha sviluppato linee sinuose per accentuare l’equilibrio nelle forme e, insieme agli ingegneri, per garantire stile, versatilità e capacità di carico senza compromessi. Uno degli elementi di maggior interesse è il MegaBox, il vano aggiuntivo lavabile posto nel bagagliaio, sviluppato per soddisfare le più svariate esigenze dei clienti, offre una capacità di ulteriori 80 litri ed è in grado di alloggiare oggetti instabili fino a circa 115 cm di altezza in posizione verticale. A bordo non manca tutta la tecnologia e la connettività di casa Ford, compresi tutti gli strumenti per la sicurezza attiva e passiva, che fanno della Puma una macchina sicura a 360 gradi.

