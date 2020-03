Miglior SUV economico: 5 modelli low cost

Ecco una utile mini-guida che ha come obiettivo quello di aiutare l’automobilista nella scelta del miglior SUV economico.

I SUV stanno conquistando il mondo, almeno quello dell’auto. Il mercato automobilistico nostrano e quello internazionale parlano infatti piuttosto chiaro: i modelli SUV e crossover appartenenti ai più svariati segmenti stanno man mano convincendo tantissimi automobilisti verso questo tipo di scelta, a scapito dei modelli dotati di una carrozzeria “tradizionale”. In un settore che vede aumentare la propria offerta in maniera esponenziale con il passare del tempo, vogliamo fornire una utile mini-guida che ha come obiettivo quello di aiutare nella scelta del miglior SUV economico. Per questo motivo abbiamo identificato i migliori 5 modelli low-cost di SUV e crossover proposti sul mercato italiano.

La nostra scelta: 5 modelli low-cost

Dacia Duster

Ssangyong Tivoli

Mahindra XUV 500

DR3

DR Evo 5

SUV economici: eccoli in dettaglio

Dacia Duster

Nata nel 2010 e proposta fino ad oggi in due generazioni, la Dacia Duster può essere definita senza ombra di dubbio il SUV economico per eccellenza, infatti è stato il primo modello in assoluto di questo genere a proporre un rapporto qualità-prezzo decisamente vantaggioso. La vettura vanta l’uso di una meccanica ben collaudata di origine Renault, viene proposta nelle versioni a due e a quattro ruote motrici, oltre a poter vantare nella propria gamma motorizzazioni diesel, benzina e GPL, con potenze che variano da 90 a 115 CV, in particolare con il diesel che si distingue per i consumi contenuti. I prezzi di listino della Duster partono da 11.900 euro.

Ssangyong Tivoli

La Ssangyong Tivoli viene proposta dalla Casa coreana a partire dal 2015: il suo nome di origine italiana identifica un crossover dalle forme compatte caratterizzato da un design molto personale immediatamente riconoscibile. Tra i suoi pregi troviamo l’ottima abitabilità interna, anche per i passeggeri posteriori più alti, inoltre la vettura punta a garantire la massima sicurezza e un elevato confort ai suoi occupanti, grazie ad una dotazione che comprende di serie ben sette airbag di serie e l’aria condizionata. La vettura risulta disponibile con alimentazione GPL, benzina e gasolio e la gamma prevede versioni a due e a quattro ruote motrici. I prezzi di listino partono da 15.900 euro.

Mahindra XUV500

Al contrario dei due modelli precedentemente citati, la Mahindra XUV500 è un SUV di grandi dimensioni, con una meccanica robusta (la Mahindra produce anche trattori) e caratterizzato da una dotazione completa. L’ampio abitacolo della vettura permette di ospitare fino a sette persone ed è prevista una buona scelta di personalizzazioni, tra cui la carrozzeria bicolore. Tra i pregi portati in dote dal SUV indiano troviamo la scocca autoportante e la trazione integrale che rendono questo veicolo decisamente a proprio agio nei percorsi off-road. La XUV500 viene proposta esclusivamente con una motorizzazione diesel da 140 CV, abbinabile sia alla trazione anteriore che a quella integrale. Il listino del SUV asiatico parte da 21.000 euro, ma grazie alle promozioni offerte da Mahindra il prezzo scende sotto i 20.000 euro, davvero interessante considerati i contenuti.

DR3

Realizzata sulla base della cinese Chery Tiggo 3x e assemblata in Italia, la DR3 si presenta come un crossover compatto dal look giovane e a tratti sportiveggiante. Questo B-SUV sfoggia infatti vistose protezioni dedicate al sottoscocca, e propone di serie anche i cerchi in lega da 17 pollici e uno spoiler posteriore di grandi dimensioni, a cui si aggiungono retrocamera, tetto apribile elettricamente e dispositivo di aiuto nelle partenze in salita. La vettura risulta disponibile esclusivamente con il 1.5 litri da 106 CV e 135 Nm, proposto anche in versione GPL. I prezzi di listino partono da 14.900 euro.

DR Evo 5

Evoluzione della prima generazione, la DR Evo 5 è circa 20 cm più lunga della sorella DR3, inoltre può vantare una qualità dei materiali e un livello di assemblaggio migliore rispetto alla vettura che sostituisce. Particolarmente ricca la dotazione di serie che comprende anche un infotainment con touchscreen da 8 pollici. L’unica motorizzazione proposta è rappresentata dal 1.6 a benzina da 126 CV, proposto anche nelle varianti bifuel a metano e GPL. Prezzi da 14.900 euro.