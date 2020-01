Auto usate DOC: il nuovo marchio Spoticar di Psa sbarca in Italia

A Milano, nella sede di via Gattamelata, primo punto vendita: raggruppa la rete dell’usato Citroen, Opel e Peugeot e vende anche tutte le altre marche.

Una consistente “fetta” della filiera automotive è appannaggio dell’usato: una “voce” di peso nell’asset commerciale dei mercati; sebbene, tenendo conto dei dati 2019 registrati in Italia, la filiera “second-hand” abbia messo a segno un leggero calo (-5,4% rispetto all’anno precedente), i passaggi di proprietà registrati lo scorso anno in Italia sono stati più del doppio in rapporto alle nuove immatricolazioni: quasi 4,2 milioni per l’usato (più precisamente: 4.185.530 transazioni), poco meno di 2 milioni per il nuovo (1.916.320 autovetture immesse in circolazione). Il mercato delle vetture “di seconda mano” è, quindi, da sempre di primo piano per le Case costruttrici, ed in special modo per la rete di vendita. Occorre tenere conto, a questo proposito, del fatto che il graduale passaggio verso i nuovi modelli ad alimentazione elettrificata potrebbe comportare, per i dealer ed a causa dei prezzi di acquisto mediamente più elevati rispetto a corrispondenti modelli “convenzionali”, un assottigliamento dei margini di profitto.

È chiaro, dunque, che le reti commerciali delle Case costruttrici hanno la necessità di organizzare nuovi servizi dedicati agli acquirenti di auto usate. Nasce da qui, ed anche con l’obiettivo di ampliare il proprio portfolio di offerte, l’introduzione anche in Italia di Spoticar, nuovo network commerciale di Psa Groupe (fresco di “matrimonio” con Fca) che raggruppa, aggiornandole sulla base delle evolute strategie di promozione up-to-date, le attività di vendita degli autoveicoli d’occasione dedicate tanto ai clienti privati quanto alle aziende.

Via in contemporanea in 11 Paesi europei

Il nuovo “brand” Spoticar di Psa Groupe esordisce, nel nostro Paese ed in contemporanea ad altri 10 Paesi europei dopo una fase di esordio avvenuta in Francia, nella storica sede milanese di via Gattamelata 48, ovvero il complesso (quello attuale venne edificato alla fine degli anni 60) da dove, nel 1924, prese il via la presenza di Citroen Italia ed in cui, fino al 1935, avvenne la produzione di alcuni modelli del Double Chevron.

Thorel (Psa Italia): “Mercato in forte evoluzione”

Spoticar, indica il management di Psa Italia attraverso il direttore generale Gaetano Thorel, concretizza “Il potenziale di un servizio che soltanto la rete ufficiale dei marchi di Psa Groupe poteva esprimere con un livello di garanzia ed assistenza così elevato”. “In un momento mondiale in forte evoluzione, concorrenziale ed altamente digitalizzato, il lancio di Spoticar dimostra nuovamente la capacità di sfidare le convenzioni, alla base della continua crescita di Psa”.

Usato di tutte le marche; l’importanza dell’e-commerce

Dal punto di vista operativo, il nuovo “spin-off” di Psa dedicato al mercato dell’usato accorperà le attuali strutture di vendita “second-hand” di Citroen, Opel e Peugeot (il marchio-premium DS, al contrario, continuerà a seguire il proprio mercato dell’usato), e – come da tempo avviene – oltre alla rivendita dell’usato “di marca”, si occupa anche di autovetture multimarche. Non soltanto Psa, dunque. E non soltanto “fisicamente”, vale a dire attraverso i punti vendita specializzati, quanto anche online: un’offerta digitale sviluppata su una piattaforma ad hoc (Spoticar.it) rende l’intero parco veicoli usati a disposizione del pubblico, secondo le ben note modalità e-commerce “scorro-scelgo-ordino” (e me lo faccio anche recapitare a casa).

100 controlli e tre tipologie di garanzia

In ordine ad un capillare “capitolato” di preparazione (100 “punti” di controllo, che riguardano i dispositivi di sicurezza, la carrozzeria, i componenti meccatronici e la rispondenza agli standard anti-inquinamento), Spoticar offre al cliente finale tre tipologie di garanzie per autoveicoli fino a dieci anni di anzianità:

Garanzia Premium , riservata alle vetture fino a 4 anni di età ed in possesso di un chilometraggio, al momento della vendita, non superiore a 100.000 km

, riservata alle vetture fino a 4 anni di età ed in possesso di un chilometraggio, al momento della vendita, non superiore a 100.000 km Garanzia Advanced , per i veicoli da 4 a 7 anni di anzianità, ed aventi un chilometraggio non superiore a 150.000 km

, per i veicoli da 4 a 7 anni di anzianità, ed aventi un chilometraggio non superiore a 150.000 km Garanzia Essential, attivabile sui veicoli da 7 a 10 anni ed a chilometraggio illimitato al momento della vendita.

Per i veicoli commerciali destinati ai professionisti, Spoticar offre una garanzia estesa a 24 mesi, con chilometraggio illimitato ed assistenza H24 per lo stesso periodo.

Per tutti i veicoli usati commercializzati dal network Spoticar, vale una copertura di assistenza 24 ore su 24 e che riguarda tanto i guasti quanto gli incidenti. In più, attraverso la formula “Soddisfatto o rimborsato”, Spoticar offre all’acquirente la possibilità di sostituire il veicolo usato acquistato, entro 10 giorni lavorativi successivi alla consegna, con una vettura di pari categoria, cilindrata, energia e prezzo (tenuto conto, ovviamente, della verifica alle condizioni del veicolo del quale il neo-acquirente non sia soddisfatto).

