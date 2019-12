Mercato auto usate: -4,1% a novembre

Scendono le vendite dell’usato per il mese di novembre, -4,4% per le vetture a gasolio che rappresentano comunque il 49,2%.

Il mercato dell’auto a novembre ha visto un calo delle vendite dell’usato che si evince dalla diminuzione dei passaggi di proprietà ai concessionari, le cosiddette minivolture, una sorta di transizione che avviene prima della successiva rivendita ad un nuovo cliente.

Nello specifico, le vendite a novembre sono diminuite del 4,1% con un totale di 174 auto usate ogni 100 auto nuove. Continua la flessione delle vetture a gasolio i cui passaggi sono scesi del 4,4% anche se rappresentano ancora una percentuale importante che corrisponde al 49,2% sul numero totale.

Diminuiscono anche le vetture radiate del 6,5%, mentre i motocicli radiati hanno avuto un flessione negativa del 10,1%. Sempre riguardo alle due ruote, segnaliamo che le vendite dell’usato a novembre sono in ribasso del 5,1%.

Se si prende come riferimento un periodo più ampio, relativo ai primi 11 mesi dell’anno, allora si scopre che i dati hanno un timido segno positivo, con il mercato delle auto usate cresciuto dello 0,4% e quello dei veicoli in generale in percentuale positiva dello 0,2%, solamente per i motocicli si registra una flessione dello 0,5%.