Alfa Romeo: arriva l’addio definitivo alla Giulietta

Il Gruppo FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ha comunicato ufficialmente una notizia che gli amanti del marchio Alfa Romeo non avrebbero mai voluto ascoltare: l’Alfa Romeo Giulietta, dopo quasi 10 anni di onorata carriera si prepara ad andare in pensione definitivamente. La produzione della due volumi di segmento “C” targata Alfa cesserà definitivamente entro la fine del primo trimestre del 2020. Ricordiamo che Giulietta viene prodotta ed assemblata nello stabilimento FCA di Cassino, a fianco alle linee dedicate alla Giulia e alla Stelvio.

A Cassino si riparte nel 2021 con il SUV Maserati

Lo stop della produzione della media del Biscione preoccupa non poco i lavoratori a causa delle possibili ripercussioni a livello occupazionale. A questo proposito i vertici del Gruppo italo-americano hanno cercato di rassicurare più volte i sindacati, sottolineando che al posto della Giulietta – a partire dal 2021 – verrà realizzato a Cassino il nuovo SUV di segmento “D” firmato Maserati che sarà basato sulla piattaforma modulare Giorgio. In una nota ufficiale, viene infatti precisato che lo stop alla produzione servirà per adeguare le linee produttive per il nuovo D-SUV Maserati, ma anche per aggiornare quelle dedicate alle nuove versioni di Giulia e Stelvio.

Al posto della Giulietta arriverà la Tonale

Il vuoto lasciato dalla Giulietta sarà rimpiazzato, almeno in parte, dall’arrivo del nuovo SUV di segmento C basato sull’apprezzatissima concept car Alfa Romeo Tonale. L’inedito SUV dovrebbe debuttare in versione di serie vero similmente all’inizio o entro la prima metà del prossimo anno e sarà proposto anche in una variante ibrida plug-in. Secondo le ultime indiscrezioni la Tonale potrebbe essere affiancata anche da un inedito B-SUV basato sulla piattaforma CMP (Compact Modular Platform) del Gruppo PSA che permetterà di ospitare sia i tradizionali motori a benzina e diesel che una meccanica 100% elettrica.

