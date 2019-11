Mercedes-AMG Certified: usato ad alte prestazioni

Il programma di usato garantito Certified si estende anche al marchio più prestazionale della casa tedesca.

Anche la sportività firmata AMG entra a far parte del programma di usato certificato della Casa di Stoccarda. L’usato Certified si estende infatti al marchio Mercedes-AMG e offre così la qualità e le garanzie che lo caratterizzano anche ai clienti in cerca di un’auto usata ad alte prestazioni. Inoltre, per la prima volta viene introdotta la possibilità del noleggio anche per l’usato, una formula che – non trasferendo la proprietà del veicolo – consente di evitare la pesante fiscalità che vige in Italia sulle auto potenti.

La gamma Mercedes-AMG è oggi molto ampia con potenze da 306 a 639 CV, motori 4, 6 e 8 cilindri, trazione a due e quattro ruote motrici 4Matic e anche tecnologia mild hybrid. “Il mercato dell’usato – ha dichiarato Massimiliano Luigi Gardoni, Responsabile Usato Mercedes-Benz Italia – non è solo un canale di vendita alternativo per la nostra rete ufficiale, ma anche una grande opportunità di conquista di nuovi clienti, diversi da quelli del nuovo, e un’importante porta di accesso al mondo della Stella. Per questo, nel nuovo programma di usato non poteva mancare AMG Certified, il brand dedicato esclusivamente alla nostra gamma ad alte prestazioni, un segmento nel quale è quanto mai importante poter contare su un usato affidabile con chilometraggi reali.”

Usato Mercedes: una storia che parte da lontano

In Mercedes, il sistema di vendita di auto usate in modo strutturato e gestito dalla casa madre è un progetto iniziato nel lontano 1983 e successivamente rinnovato nel 1997 con il programma “Ex Novo” e nel 2011 con l’usato garantito “First Hand”, che ha raggiunto il traguardo delle 100mila vetture rivendute. Con Certified l’usato Mercedes fa un ulteriore passo avanti in termini di qualità e diventa ancora più al passo con i tempi integrando la modalità di vendita in concessionaria con quella online. Il programma riguarda i quattro brand del gruppo tedesco, ovvero Mercedes, Smart, Mercedes-AMG e Mercedes Vans.

L’Italia ha un ruolo di primo piano all’interno del programma Certified, infatti sono proprio nel nostro paese i primi due centri Mercedes-AMG Certified, ovvero le concessionarie Bonera di Brescia e Trivellato di Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. Nei prossimi mesi nasceranno 12 centri su tutto il territorio nazionale, selezionati tra le migliori concessionarie monomandatarie del marchio.

Il programma Certified

Una vettura Mercedes-AMG è eligibile per il programma Certified solo se risponde a determinate caratteristiche. In particolare, l’età della vettura non può superare i sei anni, mentre il chilometraggio non può eccedere i 150.000 km per Mercedes e i 100.000 per Smart. Ma non solo, il veicolo viene sottoposto a ben 150 controlli prima di essere messo nuovamente in vendita ed il chilometraggio effettivo viene garantito, così come la manutenzione effettuata: una sicurezza in più contro le frodi e le manomissioni, che purtroppo ancora oggi sono frequenti. L’auto viene inoltre garantita fino a 48 mesi e vengono offerti ulteriori servizi come i tagliandi di manutenzione inclusi, l’auto sostitutiva e l’assistenza stradale.

Come detto, per la prima volta l’usato garantito diventa accessibile con la formula del noleggio a lungo termine (oltre al leasing) che prevede un canone mensile che va da 700 a 2.000 euro a seconda del modello e dei servizi scelti.

Per far conoscere ai clienti il nuovo programma Certified AMG, la Casa tedesca organizza un “open weekend” dedicato nel prossimo fine settimana (16 e 17 novembre). In questa occasione sarà anche possibile vedere in anteprima nazionale le nuove GLC 43 e 63 e la A45 S.

