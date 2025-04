Il mercato auto italiano mostra segnali contrastanti nei primi mesi del 2025. Nonostante un marzo positivo (+6,2%), il totale delle immatricolazioni del primo trimestre si attesta a 443.906 unità, registrando un calo dell’1,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tuttavia, rispetto al periodo pre-Covid del 2019, il divario resta marcato con un preoccupante -17,5%.

Come procede il mercato italiano

In questo contesto, i SUV segmento C emergono come un segmento in forte crescita, rappresentando il 19,6% del mercato totale con 87.481 unità vendute. Questo dato evidenzia un aumento rispetto al 18,2% dello scorso anno, consolidando il ruolo di questo segmento come trainante nel panorama automobilistico. Anche le berline 2025 del segmento C registrano un lieve miglioramento, passando dal 4,4% al 4,8% con 21.625 immatricolazioni.

Tra le berline, la Volkswagen Golf si conferma regina indiscussa con 4.051 unità consegnate, seguita dall’Audi A3 (3.947 unità) e dalla BMW Serie 1 (2.629). La classifica è completata da Ford Focus e Mercedes Classe A, che continuano a riscuotere consensi tra gli automobilisti italiani.

I SUV vanno giù

Nel comparto SUV, la Nissan Qashqai mantiene saldamente il primo posto con 7.177 immatricolazioni. A seguire, la Volkswagen Tiguan (5.968 unità) e la BMW X1 (5.756), mentre KIA Sportage e Toyota C-HR chiudono la top five con rispettivamente 5.610 e 5.605 veicoli venduti. Questi dati sottolineano la crescente preferenza dei consumatori per i SUV, che combinano praticità e design moderno.

Le previsioni per l’intero 2025 indicano un volume complessivo di circa 1.550.000 nuove immatricolazioni, leggermente inferiore rispetto al 2024. Tuttavia, l’andamento del mercato potrebbe essere influenzato da eventuali iniziative di supporto a livello europeo, come un possibile emendamento al Regolamento sulle emissioni di CO2. Questo scenario riflette un settore in evoluzione, dove l’attenzione verso la sostenibilità e l’innovazione tecnologica gioca un ruolo sempre più centrale.

Un altro aspetto significativo è rappresentato dall’elettrificazione. I veicoli elettrificati costituiscono quasi il 10% del mercato nel primo trimestre del 2025, con le auto elettriche pure (BEV) al 5,4% e le ibride plug-in (PHEV) al 4,5%. Questi numeri, seppur incoraggianti, indicano una transizione ancora lenta verso la mobilità sostenibile. Per accelerare il processo, sono necessari ulteriori incentivi e investimenti infrastrutturali.

In sintesi, il mercato automobilistico italiano del 2025 si presenta come un mosaico complesso, caratterizzato da sfide e opportunità. La resilienza del segmento C, il dominio dei SUV e la graduale crescita dei veicoli elettrificati delineano un quadro in evoluzione, dove le scelte strategiche dei produttori e delle istituzioni saranno determinanti per il futuro del settore.