La Kia Sportage si conferma protagonista indiscussa nel segmento dei C-SUV ibridi, affermandosi come leader in Italia per il 2024. Il successo di questo modello si fonda su un equilibrio impeccabile tra innovazione tecnologica, motorizzazioni avanzate e un design all’avanguardia che incarna il concetto di “Opposites United”.

Pensata per l’Europa

Progettata specificamente per il mercato europeo, la quinta generazione della Sportage esibisce un’estetica audace e distintiva, evidenziata da una calandra nera lucida e fari Full-Led. Le linee esterne uniscono eleganza e sportività, mentre dettagli fuoristradistici sottolineano la sua versatilità. All’interno, l’abitacolo rappresenta un vero salto generazionale grazie a un doppio display da 12,3 pollici che integra strumentazione e sistema multimediale, con una barra touch per i comandi rapidi e funzionalità come la modalità “Quiet Mode”.

La gamma delle motorizzazioni ibride è completa e variegata: si parte dai mild-hybrid benzina da 150 CV e diesel da 136 CV, passando per i full-hybrid da 230 CV, fino ad arrivare ai plug-in hybrid da 265 CV, che garantiscono fino a 70 km di autonomia in modalità elettrica. Anche i consumi sono ottimizzati, con valori che oscillano tra 5,4 e 6,7 l/100 km a seconda della motorizzazione.

Kia Sportage, non manca lo spazio

Con una lunghezza di 4,515 metri e un bagagliaio di oltre 500 litri, la Sportage offre spazio e comfort per cinque passeggeri. La sicurezza è un punto di forza, grazie a una dotazione di sistemi ADAS di ultima generazione, tra cui il mantenimento di corsia e il cruise control adattivo, che portano la guida autonoma al livello 2.

Infine, il listino propone formule d’acquisto competitive, come il leasing K-Lease con rate a partire da 199 euro al mese e incentivi fino a 10.000 euro, rendendo la Sportage una scelta irresistibile nel panorama dei SUV ibridi di segmento C.