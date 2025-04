Nel mondo delle modifiche auto, esistono progetti che ridefiniscono il concetto di audacia tecnica. Un esempio lampante è quello che vede protagonista una Mazda MX-5 Miata, trasformata in una vera macchina da corsa grazie a un motore di derivazione motociclistica. Questa celebre roadster ha abbandonato il suo propulsore originale per accogliere il cuore pulsante di una Honda CBR1000RR, una superbike famosa per le sue prestazioni mozzafiato.

Dietro questa trasformazione straordinaria si cela lo youtuber del canale “Reed Make Car”, che ha realizzato un’opera di ingegneria fuori dal comune. Partendo dai 140 cavalli di serie, la Miata è stata portata a ben 192 CV grazie al quattro cilindri in linea della Honda. E non è tutto: l’aggiunta di un turbocharger Garrett GT2560R ha ulteriormente spinto i limiti, garantendo prestazioni che sfiorano l’incredibile.

Per ottenere un rapporto peso-potenza ottimale, il creatore ha alleggerito la vettura eliminando componenti superflui dell’abitacolo e altre parti non essenziali. L’installazione del turbo non è stata un’impresa da poco: ha richiesto la progettazione di tubazioni su misura e una completa riprogrammazione dell’elettronica, necessaria per sfruttare al massimo il potenziale del motore motociclistico. L’intervento ha comportato anche la realizzazione di una frizione personalizzata, poiché quella originale della CBR1000RR non era in grado di gestire le nuove sollecitazioni meccaniche.

Un’altra modifica degna di nota è la trasmissione sequenziale, anch’essa derivata dalla moto. Questa soluzione consente al motore di raggiungere i 13.000 giri/min in sicurezza, regalando un’esperienza di guida che ricorda quella di una monoposto di Formula 1. Il sound che ne deriva è semplicemente ipnotico, un urlo che richiama le piste più celebri del motorsport.

Mazda MX-5 Miata, che bolide in video

Nel video pubblicato dallo youtuber, la Miata modificata viene mostrata in azione, con riprese onboard che catturano non solo la velocità impressionante, ma anche la pura emozione di guidare una macchina così unica. La prossima fase del progetto prevede test al banco prova, per misurare con precisione la potenza effettiva erogata dal motore turbocompresso. È chiaro che questa Miata non è solo un esperimento tecnico, ma un vero tributo alla passione per le auto e alla creatività nel tuning.

Progetti come questo dimostrano che il limite è solo l’immaginazione. La combinazione tra la leggerezza della Mazda MX-5 Miata, il motore da superbike della Honda CBR1000RR e l’efficienza del turbocharger Garrett GT2560R rappresenta un mix esplosivo di ingegno e prestazioni. Questo capolavoro non è solo una dimostrazione di abilità tecnica, ma anche un simbolo di ciò che si può ottenere quando passione e competenza si incontrano.