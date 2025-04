La mobilità urbana sta affrontando una trasformazione epocale, e Opel è in prima linea con soluzioni innovative che guardano al futuro. Dalla rivoluzionaria Opel MAXX, presentata nel 1995, alla contemporanea Opel Rocks, la casa automobilistica tedesca ha dimostrato una visione costante verso la creazione di veicoli compatti, efficienti e sostenibili.

La Opel MAXX è stata un’anticipazione di modularità e leggerezza. Con una lunghezza di appena 2,97 metri e una struttura in alluminio estruso, questo veicolo era progettato per adattarsi a molteplici esigenze: da city car a pick-up, fino a cabriolet. Il suo design modulare, insieme alla robustezza della cella in alluminio, garantiva sicurezza e versatilità, mentre il motore a tre cilindri da un litro assicurava consumi contenuti di soli 3,9 litri ogni 100 km a 90 km/h. Un peso di soli 650 kg la rendeva un simbolo di efficienza e innovazione.

Opel non si è fermata

Oggi, Opel reinterpreta questa filosofia con la Opel Rocks, un quadriciclo elettrico che incarna la quintessenza della mobilità urbana moderna. Con dimensioni compatte (2,41 metri di lunghezza e 1,39 di larghezza), è pensata per un pubblico giovane e dinamico. Equipaggiata con un motore elettrico da 6 kW, la Rocks raggiunge una velocità massima di 45 km/h e offre un’autonomia di 75 km, ricaricabile comodamente da una presa domestica. Le sue portiere asimmetriche e il caratteristico Vizor nero lucido aggiungono un tocco di personalità al design.

L’evoluzione del linguaggio stilistico e tecnico di Opel testimonia il suo impegno verso i veicoli elettrici e le sfide della sostenibilità. Entrambi i modelli, seppur separati da quasi trent’anni, condividono un DNA comune: offrire soluzioni di mobilità che combinano praticità, innovazione e rispetto per l’ambiente. La loro modularità rappresenta un elemento distintivo, rispondendo alle mutevoli esigenze della vita cittadina.

Con la MAXX e la Rocks, Opel traccia un percorso evolutivo che guarda con ottimismo alle sfide della mobilità del futuro, proponendo veicoli che non solo si adattano alla città, ma ne ridefiniscono il concetto stesso.