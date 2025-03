Un vero e proprio disastro ha colpito la Scuderia Ferrari durante il GP Cina 2025. Il weekend si è concluso con una pesante squalifica per Charles Leclerc, a causa di una vettura sottopeso. La bilancia della FIA ha registrato 799 kg, appena un chilogrammo sotto il limite regolamentare, un dettaglio che ha cancellato il quinto posto conquistato in pista dal pilota monegasco.

Il team principal spiega

Il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, ha spiegato l’accaduto sottolineando che “quando si è sottopeso, la ragione è sempre una somma di fattori”. Tra questi, una strategia Ferrari che prevedeva una sola sosta ai box, causando un consumo eccessivo degli pneumatici. Inoltre, la perdita di un litro d’acqua dal sistema di raffreddamento ha ulteriormente aggravato la situazione, portando la monoposto sotto il peso minimo regolamentare.

Un weekend deludente per Charles

Nonostante gli sforzi di Leclerc per raccogliere detriti durante il giro di rientro, il peso della SF-25 non è risultato conforme ai regolamenti tecnici. La Scuderia ha accettato la decisione senza presentare ricorso, ammettendo un errore di valutazione strategica. La nota ufficiale del team ha dichiarato: “La strategia a una sosta ha portato a un’usura elevata delle gomme, causando il sottopeso della monoposto”.

Questo episodio rappresenta un duro colpo per la Ferrari, sollevando interrogativi sulla preparazione del team per la stagione 2025. La necessità di rivedere procedure e strategie diventa evidente per evitare che simili errori si ripetano nei prossimi appuntamenti del mondiale.