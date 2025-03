Il GP Cina 2025 si è rivelato un vero incubo per la Ferrari, con entrambe le monoposto squalificate dalla classifica finale a causa di gravi violazioni del regolamento tecnico. La FIA ha escluso Charles Leclerc e Lewis Hamilton per irregolarità tecniche, segnando un duro colpo per il team di Maranello.

Un grammo di troppo per Leclerc

La monoposto numero 16 di Leclerc ha registrato un peso di soli 799 kg durante la pesa ufficiale post-gara, un chilogrammo al di sotto del limite minimo di 800 kg imposto dall’Articolo 4.1 del regolamento. Nonostante le operazioni di sostituzione dell’ala anteriore e il prelievo di carburante, il peso non è stato sufficiente a rispettare i parametri. Il team Ferrari ha accettato la decisione senza contestare le misurazioni, portando alla squalifica standard già applicata in casi simili.

Problemi strutturali per Hamilton

Diversa la situazione per la monoposto numero 44, guidata da Hamilton. I controlli hanno rivelato uno spessore del pattino inferiore ai 9 mm richiesti, con valori tra 8,5 e 8,6 mm, in violazione dell’Articolo 3.5.9 e della direttiva tecnica TD039. Anche in questo caso, la Ferrari ha ammesso l’errore senza opporsi alla sanzione.

Weekend da dimenticare

Il disastro tecnico al GP di Cina 2025 sottolinea una gestione delle vetture non all’altezza delle aspettative. La SF-25, non solo ha deluso in pista, incapace di competere con la McLaren, ma è stata protagonista di errori tecnici che potrebbero costare caro in un campionato già in salita. La Ferrari dovrà lavorare intensamente per evitare che tali episodi si ripetano.