Il futuro di Land Rover si tinge di innovazione con l’arrivo del tanto atteso Baby Defender, un SUV compatto che promette di rivoluzionare il mercato dei veicoli premium. Adrian Mardell, CEO di JLR, ha dichiarato: “Stiamo trasformando il Defender in un marchio autonomo, con il Baby Defender come pilastro fondamentale della nostra strategia di elettrificazione”. Questa visione ambiziosa segna una nuova era per il celebre brand britannico.

Una piattaforma nota

Il Baby Defender, noto anche come Defender Sport o Defender 80, sarà basato sulla piattaforma EMA (Electrified Modular Architecture), un’innovazione tecnologica che coniuga sostenibilità e prestazioni. Con una lunghezza di 4,6 metri, una larghezza di 2 metri e un’altezza inferiore a 1,8 metri, questo nuovo modello compatto mantiene il DNA robusto e le capacità fuoristradistiche tipiche del marchio, adattandosi perfettamente anche all’ambiente urbano.

L’adozione della piattaforma EMA, già utilizzata con successo per modelli come Range Rover Evoque e Discovery Sport, rappresenta un passo avanti verso una mobilità più responsabile. Questa piattaforma non solo riduce l’impronta ecologica, ma offre anche un supporto ottimale per motorizzazioni completamente elettriche, allineandosi con la transizione energetica che sta rivoluzionando il settore automobilistico.

Un simbolo del nuovo corso

Il Baby Defender non è semplicemente un nuovo modello nella gamma di Land Rover, ma un simbolo della strategia di diversificazione di JLR. L’obiettivo è trasformare il Defender in un marchio autonomo, accanto a Jaguar, Discovery e Range Rover, per attirare una clientela più giovane e attenta alle tematiche ambientali. Questo approccio punta a consolidare la leadership di JLR nel segmento dei SUV premium, offrendo un prodotto che unisce tradizione, innovazione tecnologica e sostenibilità.

Il nuovo SUV elettrico rappresenta un’opportunità unica per ampliare l’accessibilità al mondo Defender, offrendo tecnologie avanzate e connettività di ultima generazione. Con il lancio previsto entro il 2027, Land Rover ha tutto il tempo per perfezionare ogni dettaglio di questo veicolo strategico. Il Baby Defender non sarà solo un’aggiunta alla gamma, ma un elemento centrale nella visione futura del marchio, capace di combinare il suo heritage con le sfide e le opportunità del mercato automobilistico moderno.

In sintesi, il Baby Defender si propone come un ponte tra passato e futuro, unendo la tradizione del marchio con un design innovativo e tecnologie all’avanguardia. Questo modello compatto e versatile è destinato a diventare un’icona per una nuova generazione di automobilisti, dimostrando come Land Rover sappia evolversi senza perdere la propria identità.