Il futuro dell’automotive incontra il fascino della tradizione italiana con il ritorno della Lancia Thema, un’icona degli anni ’80 e ’90 che si prepara a rinascere nel 2026. La nuova berlina di segmento D si presenta con un design completamente rinnovato, pur mantenendo il legame con il DNA storico del marchio torinese.

Lancia Thema, un mito indimenticabile

Costruita sulla moderna piattaforma STLA Large, già impiegata per modelli di spicco come la Dodge Charger Daytona, la Thema rappresenta una svolta tecnica che mira a consolidare il posizionamento di Lancia nel segmento premium europeo. Questo approccio strategico sottolinea la volontà del gruppo Stellantis di riportare il marchio ai vertici del mercato continentale.

Il design Lancia della nuova Thema combina elementi del concept Pu+Ra HPE con dettagli stilistici della recente Ypsilon, dando vita a una berlina dalle linee pulite e sofisticate, che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici. Il render condiviso da @capriotti_cardesign su Instagram anticipa un’estetica che unisce eleganza e modernità.

Le motorizzazioni ipotizzabili

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Thema si allinea alla transizione energetica, proponendo propulsori auto elettriche e ibridi plug-in, senza rinunciare a versioni termiche tradizionali. Si ipotizzano persino varianti sportive con motori sei cilindri o V8, pensate per gli appassionati delle alte prestazioni.

Il progetto Thema 2026 rappresenta un’occasione di riscatto per un modello che, nella sua seconda generazione, non riuscì a eguagliare il successo dell’originale. Lancia punta ora su un mix vincente di heritage e innovazione tecnologica, mirando a conquistare una nuova generazione di clienti.

Questa operazione si inserisce in un piano di rilancio più ampio, che potrebbe includere anche il ritorno della Fulvia, ripensata come crossover moderno. Con questa strategia, Lancia ambisce a riaffermarsi come protagonista nel panorama delle berline premium europee, mantenendo saldo il suo legame con la tradizione italiana.