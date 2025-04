Innovazione, tradizione e sostenibilità: questi i capisaldi che hanno portato Lamborghini al centro della scena durante un incontro ufficiale al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La delegazione, guidata dal CEO Stephan Winkelmann, ha illustrato i recenti traguardi dell’azienda emiliana, simbolo del Made in Italy, e la sua transizione verso una gamma completamente ibrida.

Durante l’incontro, Winkelmann ha sottolineato il delicato equilibrio tra l’innovazione tecnologica e il rispetto della tradizione, elementi che hanno consolidato la posizione di Lamborghini nel competitivo settore delle supercar. Un momento di particolare rilievo è stato dedicato al programma Desi (Dual Education System Italy), che celebra un decennio di collaborazione con le scuole locali e ha coinvolto oltre 200 studenti in percorsi formativi di eccellenza.

Una visione verso la sostenibilità

La strategia aziendale di Lamborghini si riflette nell’ambiziosa roadmap denominata Direzione Cor Tauri, che punta alla completa decarbonizzazione della filiera produttiva. Questo progetto rappresenta una risposta concreta alle sfide ambientali globali e pone Lamborghini come leader nell’integrazione tra lusso e responsabilità ambientale.

Parallelamente, l’azienda ha presentato l’iniziativa Feelosophy, un programma volto a migliorare il benessere dei dipendenti e a favorire un sano equilibrio tra vita professionale e personale. Questo approccio testimonia l’impegno del marchio non solo verso l’eccellenza tecnologica, ma anche verso il capitale umano, considerato una risorsa strategica.

Lamborghini e la rivoluzione dell’ibrido

La transizione a una gamma interamente ibrida segna una svolta epocale per Lamborghini, un brand che ha sempre fondato la propria identità su potenza e design esclusivi. Questa evoluzione non rappresenta solo un adeguamento alle normative ambientali, ma anche una dimostrazione della capacità dell’azienda di innovare senza perdere la propria essenza.

L’incontro al Quirinale non è stato solo un momento celebrativo, ma anche un riconoscimento del ruolo di Lamborghini come ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo. L’azienda continua a distinguersi per la capacità di coniugare prestazioni straordinarie e responsabilità sociale, incarnando una visione d’impresa moderna e lungimirante.