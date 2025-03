Il fascino senza tempo di una coupé italiana si riaccende con la nuova Lancia Fulvia, un progetto che, pur essendo confinato al mondo digitale, ha saputo conquistare il cuore degli appassionati. A firmare questa reinterpretazione è Capriotti CarDesign, che ha donato un volto contemporaneo a un’icona del passato, mantenendo intatta l’essenza del marchio torinese.

Il futuro del marchio

Le immagini del concept hanno generato un vivace dibattito tra gli amanti delle auto storiche, riportando alla ribalta un modello che rappresenta un simbolo di eleganza e innovazione. Tuttavia, il futuro Lancia appare incerto, soprattutto alla luce delle attuali difficoltà commerciali del brand all’interno del gruppo Stellantis. Nonostante gli sforzi per rilanciare modelli iconici come la Gamma e la Delta, le vendite non sembrano soddisfare le aspettative, lasciando poco spazio a nuovi investimenti.

Gli analisti sottolineano come la strategia di Stellantis potrebbe subire cambiamenti significativi se i nuovi modelli non riuscissero a imporsi sul mercato. In questo contesto, la nuova coupé Lancia si configura più come un esperimento stilistico che come un progetto concreto a breve termine. Tuttavia, l’entusiasmo suscitato dal concept testimonia l’appeal che una rinnovata gamma Lancia potrebbe avere, specialmente se declinata in versioni elettrificate, in linea con le attuali tendenze di sostenibilità.

Tanta nostalgia per l’icona italiana

La passione per il marchio piemontese rimane viva, alimentata dalla nostalgia e dalla speranza che la storia gloriosa della Lancia possa tornare a splendere, anche se per ora il sogno di una nuova Fulvia resta confinato nel regno delle visioni digitali.