Ben 478 cavalli, una velocità massima di 324 km/h e 30 giorni di lavoro minuzioso: sono questi i numeri che raccontano il restauro di una delle Ferrari F40 più speciali mai prodotte, appartenuta al campione di Formula 1 Nigel Mansell. Un pezzo di storia automobilistica che Enzo Ferrari in persona donò al pilota britannico al momento della firma con la Scuderia.

Il restauro della Ferrari F40

Questo leggendario esemplare è stato sottoposto a un meticoloso processo di restauro auto, che ha coinvolto ogni dettaglio, dagli esterni agli interni, riportandolo al suo splendore originale. Un’operazione che ha richiesto competenze specialistiche e l’uso di tecniche all’avanguardia, restituendo lustro a un’icona delle supercar.

Progettata dal genio di Pininfarina e dall’ingegner Nicola Materazzi, la Ferrari F40 è il perfetto connubio tra prestazioni e design senza tempo. Equipaggiata con un potente motore V8 biturbo da 3.0 litri, questa vettura non è solo un simbolo di eccellenza tecnica, ma anche un’ispirazione per intere generazioni di designer e ingegneri.

Il legame tra Mansell e Maranello

Nonostante l’uso limitato da parte di Mansell, l’auto rappresenta un capitolo fondamentale nel rapporto tra il campione del mondo 1992 e la casa di Maranello. La sua unicità e il valore storico inestimabile la rendono un autentico gioiello da collezione.

Per gli appassionati, sarà presto disponibile un video documentario che svelerà ogni fase del processo di restauro, offrendo uno sguardo esclusivo su come una delle supercar più iconiche di sempre sia stata riportata al suo antico splendore. Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino l’evoluzione di questo capolavoro dell’ingegneria automobilistica.