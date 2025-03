Dominatrice indiscussa del segmento dei B-SUV, la Jeep Avenger ha saputo imporsi come protagonista assoluta del mercato italiano. Dopo aver conquistato il primato nel 2024, mantiene saldamente la sua posizione di vertice anche nei primi mesi del 2025, dimostrando la solidità della sua strategia commerciale.

Jeep Avenger: la gamma motori

Grazie al programma “Freedom of Choice”, il marchio Jeep offre ai suoi clienti una gamma di motorizzazioni che soddisfa ogni esigenza: dal modello completamente elettrico al benzina 1.2 da 100 CV, passando per l’innovativa versione e-Hybrid e la potente 4xe a trazione integrale da 136 CV. Questa flessibilità ha permesso a Jeep di consolidare la sua quota di mercato al 4,5%, posizionandosi all’ottavo posto tra i costruttori in Italia.

Una serie speciale

Una delle novità più affascinanti è rappresentata dalla serie speciale Jeep The North Face Edition, prodotta in sole 4.806 unità, un omaggio all’altezza del Monte Bianco. Questa versione limitata si distingue per materiali premium, dettagli di design esclusivi come le finiture Summit Gold e motivi topografici, oltre a tecnologie all’avanguardia.

Sotto il cofano, questa edizione speciale integra un sistema ibrido 48V che combina un motore turbo 1.2 da 136 CV con due motori elettrici da 21 kW. Il risultato? Prestazioni off-road eccellenti, in linea con il DNA avventuroso del brand, e un ulteriore passo verso una mobilità più sostenibile.

Il successo della Jeep Avenger testimonia la capacità del marchio di unire tradizione e innovazione, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità senza rinunciare al piacere della guida e alla qualità. Jeep si conferma così un leader nella transizione verso l’elettrico, come dimostrano i dati di vendita e l’apprezzamento crescente degli automobilisti italiani.