Avventura, innovazione e sostenibilità si incontrano in una partnership senza precedenti tra due giganti dell’outdoor: Jeep e The North Face. Questo sodalizio rappresenta molto più di un semplice co-branding, incarnando una visione comune di mobilità responsabile e amore per l’esplorazione.

Jeep Avenger 4xe, prosegue la sua ascesa

Al centro di questa collaborazione si trova la nuova Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, un SUV progettato per coniugare prestazioni e rispetto per l’ambiente. Dotata di un innovativo sistema ibrido da 48V, la vettura combina un motore turbo 1.2 da 136 CV con due unità elettriche da 21 kW, garantendo efficienza e potenza su ogni tipo di terreno. L’attenzione ai dettagli è evidente nelle finiture esclusive e nei materiali sostenibili, che riflettono l’identità di The North Face, mentre la tecnologia ibrida rappresenta un passo avanti nella strategia di elettrificazione di Jeep.

La collaborazione si estende oltre il veicolo, con l’organizzazione dei Winter Basecamps, una serie di eventi unici in tre località alpine iconiche: Chamonix, Garmisch e Cortina d’Ampezzo. Questi appuntamenti offrono esperienze immersive, tra workshop, masterclass e test prodotto in ambienti naturali, riservate agli iscritti al programma XPLR Pass. Un’occasione unica per gli appassionati di avventura e sostenibilità di vivere la montagna in modo autentico.

Gli eventi in programma

Gli eventi, in programma fino al 2 marzo, non sono solo un’opportunità per consolidare le community dei due brand, ma anche un laboratorio vivente dove i partecipanti possono contribuire con i loro feedback allo sviluppo di innovazioni future. Questa partnership dimostra come tradizione e innovazione possano coesistere, aprendo la strada a un futuro di mobilità sostenibile e di esplorazione responsabile.