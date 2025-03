Il preparatore tedesco Novitec ha elevato la Ferrari Purosangue, il primo SUV del Cavallino Rampante, a un livello di esclusività senza precedenti. Grazie al nuovo kit Esteso, questa trasformazione combina prestazioni straordinarie, design sofisticato e una vasta gamma di personalizzazioni. Le modifiche estetiche includono parafanghi allargati di 6 cm, disponibili in fibra di carbonio o in Pur-Rim, che donano un look unico e accattivante.

Come cambia la Ferrari Purosangue

Per esaltare ulteriormente l’aspetto dinamico, la vettura è stata ribassata di 25 mm, migliorando il baricentro e la tenuta di strada. Gli elementi in fibra di carbonio, come lo splitter frontale, lo spoiler posteriore e il diffusore, conferiscono alla Purosangue un carattere deciso e raffinato. Inoltre, l’abitacolo è completamente personalizzabile, offrendo rivestimenti esclusivi in tonalità a scelta.

La collaborazione con Vossen ha portato alla creazione di cerchi in lega disponibili in ben 72 colori, con dimensioni di 22 pollici all’anteriore e 23 al posteriore. Per quanto riguarda le prestazioni, il V12 aspirato da 6.5 litri è stato potenziato con un nuovo scarico sportivo, che aumenta la potenza complessiva a 746 CV. Questo scarico, disponibile in acciaio inox o Inconel, può essere placcato in oro 999 per un tocco di lusso in più.

Il risultato è un equilibrio perfetto tra estetica e prestazioni, rendendo la SUV Ferrari un’icona su strada e fuori. Novitec non ha rivelato i prezzi delle modifiche, invitando i clienti interessati a richiedere preventivi personalizzati per un’esperienza davvero su misura.