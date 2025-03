Un’officina britannica ha dato nuova vita a una BMW 320d station wagon, trasformandola in un audace furgone commerciale ispirato alla leggendaria M3 E91. Questo progetto, firmato da Mohawk Customs, rappresenta un’innovativa reinterpretazione del tuning automobilistico, unendo la praticità di un veicolo da lavoro con l’estetica e l’anima sportiva tipica delle BMW M.

BMW M3 presta il muso a un furgone

La trasformazione è stata radicale: via le portiere posteriori, sostituite da pannelli metallici che donano al veicolo un aspetto da shooting brake. Il frontale si distingue per l’adozione di componenti della M3 E92, come cofano, paraurti e parafanghi allargati, mentre il posteriore è stato completamente ridisegnato per ospitare un ampio vano di carico. A catturare l’attenzione è anche la verniciatura in un audace giallo neon, un chiaro richiamo all’estetica estrema.

Sotto il cofano, invece del potente V8 delle M3, troviamo un motore quattro cilindri diesel da 2.0 litri, ottimizzato per erogare 250 CV grazie a una rimappatura della centralina. Una scelta pragmatica che privilegia l’efficienza e l’affidabilità, perfetta per un veicolo pensato per il trasporto di ricambi auto.

Una personalizzazione estrema

Questo esempio di personalizzazione estrema dimostra come il design e la funzionalità possano convivere in un progetto unico, capace di catturare l’immaginazione degli appassionati. Il progetto si inserisce in un momento di evoluzione per BMW, che si prepara a lanciare nel 2028 una nuova M3, disponibile sia in versione elettrica sulla piattaforma Neue Klasse che con motorizzazione mild-hybrid a sei cilindri.