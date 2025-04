La leggendaria Honda ha recentemente sorpreso il pubblico con un doppio debutto al Red Bull Showrun di Tokyo, presentando la nuova Prelude Coupé e il futuristico concept SUV elettrico Honda 0. Questo evento non solo ha celebrato il glorioso passato del marchio, ma ha anche messo in evidenza la sua visione per il futuro della mobilità sostenibile.

Ecco una vera sportiva

La Prelude Coupé, che riporta in vita un nome iconico dopo oltre due decenni, è stata progettata per affascinare gli amanti delle auto sportive. Basata su una piattaforma condivisa con Civic e Acura Integra, questa coupé ibrida si distingue per il suo design raffinato e per soluzioni tecnologiche avanzate. Tra le innovazioni spiccano i comandi del cambio automatico a pulsanti, una strumentazione digitale all’avanguardia e la modalità “S+ Shift”, che regala un’esperienza di guida emozionante simulando i cambi marcia e modificando il sound del motore. Il sistema ibrido combina un motore 2.0 a quattro cilindri con due unità elettriche, eliminando la necessità di una trasmissione meccanica tradizionale.

Parallelamente, il concept Honda 0 rappresenta un audace passo avanti verso l’elettrificazione totale. Questo SUV elettrico è stato protagonista di una dimostrazione dinamica, con il campione Max Verstappen al volante, enfatizzando l’impegno di Honda verso una gamma completamente elettrica. Con linee futuristiche e un design audace, il modello anticipa le ambizioni del marchio di ridefinire il segmento dei SUV.

Due modelli per sbaragliare il mercato

Con questi due modelli, Honda dimostra di saper coniugare tradizione e innovazione, rispondendo alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione. La Prelude sarà disponibile entro il 2025, mentre la produzione del SUV Honda 0 inizierà nel 2026 negli Stati Uniti. Un mix perfetto di heritage e avanguardia che consolida Honda come protagonista del futuro automobilistico.