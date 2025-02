Honda ha alzato il sipario su un modulo innovativo a celle a combustibile che promette di ridefinire gli standard della mobilità sostenibile. Presentato all’International Hydrogen & Fuel Cell Expo di Tokyo, questo gioiello tecnologico si distingue per tre miglioramenti principali: potenza triplicata, costi dimezzati e durata raddoppiata rispetto alla generazione precedente.

Honda sperimenta con l’idrogeno

Il nuovo modulo, sviluppato interamente da Honda senza il supporto di General Motors, vanta dimensioni compatte di 73x58x70 cm e un peso di 250 kg. Con una potenza nominale di 150 kW e un’efficienza che sfiora il 60%, rappresenta un significativo passo avanti nel campo delle tecnologie sostenibili. Un ulteriore punto di forza è la sua versatilità operativa: il sistema è in grado di funzionare in condizioni estreme, da -30°C a +60°C.

La produzione in serie è prevista per il 2027, con un debutto iniziale negli Stati Uniti, in particolare in California, dove l’infrastruttura per l’idrogeno è già ben sviluppata. Nel frattempo, Honda ha annunciato che questa tecnologia sarà implementata su 300 esemplari del SUV CR-V, segnando l’inizio di una nuova era per il brand giapponese.

Le ambizioni della Casa giapponese

Ma le ambizioni di Honda non si fermano qui. Il modulo è stato progettato per applicazioni che vanno oltre il settore automotive, puntando anche al trasporto pubblico e all’industria pesante, due settori chiave per la transizione energetica globale. Questa mossa non solo consolida la posizione di Honda come leader nell’innovazione, ma sottolinea anche il potenziale cruciale dell’idrogeno nella decarbonizzazione dei trasporti.

Con questa innovazione, Honda dimostra ancora una volta come l’integrazione di tecnologia avanzata e sostenibilità possa aprire la strada a un futuro energetico più verde e responsabile.