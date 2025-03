Il restyling del Honda HR-V segna un passo avanti nel segmento dei SUV compatti, con un design audace e una tecnologia ibrida migliorata. Il frontale sfoggia linee decise, una modanatura in Crystal Black e fari oscurati, mentre la firma luminosa a LED ridisegnata sul retro dona un tocco contemporaneo. All’interno, l’attenzione ai dettagli emerge attraverso materiali premium e una console centrale ottimizzata, con un caricatore wireless per smartphone di facile accesso.

Honda HR-V, le novità

La gamma si arricchisce di due nuovi allestimenti esclusivi: l’Advance Plus, con passaruota e paraurti in tinta carrozzeria, mascherina nero lucido e cerchi in lega da 18 pollici; e l’Advance Style Plus, che aggiunge dettagli blu nelle finiture e un tetto panoramico in vetro, eliminando i mancorrenti sul tetto. Questi elementi combinano estetica e funzionalità, rendendo il modello ancora più versatile.

Il cuore del veicolo è il sistema ibrido e:HEV, una tecnologia a due motori che offre prestazioni brillanti e un’efficienza ottimale. La configurazione con serbatoio centrale non solo migliora la distribuzione degli spazi, ma valorizza anche i “Sedili Magici” Honda, che possono essere configurati in diverse posizioni per adattarsi a qualsiasi esigenza di carico.

SUV ibrido

Sul fronte della sicurezza, il nuovo SUV ibrido integra i più avanzati sistemi di assistenza alla guida, mentre il comfort è ulteriormente potenziato grazie a un innovativo sistema di diffusione dell’aria con bocchette a L posizionate strategicamente sulla plancia. Honda dimostra così di saper coniugare eleganza, efficienza e praticità in un unico modello, confermando il suo impegno verso un’innovazione continua.