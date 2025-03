Il debutto ufficiale della Dacia Bigster nel segmento dei C-SUV europei si avvicina, con un lancio previsto negli showroom ad aprile 2025 e le prime consegne fissate per maggio. Con un prezzo di partenza inferiore ai 25.000 euro, il nuovo modello promette di ridefinire il concetto di convenienza e qualità nel settore. La risposta del mercato è già significativa: ben 10.000 prenotazioni sono state registrate ancor prima della disponibilità fisica nei concessionari, segno di un forte interesse per questo SUV dal design robusto e funzionale.

Mihai Bordeanu, direttore generale di Dacia Romania, ha dichiarato che la produzione procede a pieno ritmo per soddisfare la domanda. “Le consegne inizieranno a maggio, ma il veicolo sarà disponibile negli showroom già da fine aprile”, ha spiegato. Inoltre, i test drive e le prove su strada per la stampa specializzata inizieranno il 27 marzo 2025, offrendo un’anteprima delle sue prestazioni.

Uno sguardo a Dacia Bigster

Con i suoi 4,57 metri di lunghezza e un bagagliaio di ben 667 litri, la Bigster si presenta come un’alternativa competitiva ai modelli consolidati del segmento, come Volkswagen Tiguan e Nissan Qashqai. Le sue motorizzazioni Dacia includono una versione ibrida da 155 CV, che combina un motore 1.8 con un propulsore elettrico integrato nel cambio automatico, e altre opzioni come il motore 1.2 a tre cilindri disponibile in configurazioni da 130 e 140 CV, quest’ultima anche bi-fuel benzina/GPL. Per gli amanti della trazione integrale, è prevista una versione 4×4 da 130 CV, mentre una variante mild hybrid sarà disponibile dall’autunno 2025.

Il design esterno richiama la solidità e l’estetica apprezzata della Dacia Duster, mentre gli interni offrono comfort e praticità, pur mantenendo materiali semplici. Tra le dotazioni di sicurezza, spiccano la frenata automatica d’emergenza e il cruise control adattivo, elementi che consolidano la posizione della Bigster come opzione affidabile e accessibile.

Gli allestimenti Essential, Expression, Extreme e Journey permettono di soddisfare una vasta gamma di esigenze, rendendo questo SUV ibrido ideale sia per gli appassionati di outdoor sia per chi cerca comfort nei lunghi viaggi. La Dacia Bigster rappresenta così un nuovo punto di riferimento per chi desidera un SUV di qualità senza rinunciare alla convenienza economica.